СЕГОДНЯ | Пойдут ли братья Селевко на риск или сделают ставку на чистый прокат?
В субботу вечером в ледовом холле „Тондираба“ продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию, в программе — произвольная программа у мужчин, в которой примут участие также братья Александр и Михаил Селевко, стремящиеся занять как можно более высокие места. После короткой программы они занимают 6-е и 7-е места. Александр выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил - в 21:04.
Короткую программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 выиграл французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, который получил от судей 93.12 балла. С малым серебром - грузинский спортсмен, ученик Этери Тутберидзе - Ника Эгадзе (91.94). На третьем месте представитель Польши Владимир Самойлов (85.98)
Первым из братьев Селевко свою короткую программу показал 22-летний Михаил. Справился с программой на отлично, получил от судей 84.85 балла и прошел в произвольную программу на 6-м промежуточном месте.
В предпоследней разминке на лед вышел 23-летний Александр Селевко. Вместо тройного акселя прыгнул двойной, со всеми остальными элементами справился. Судьи поставили 84.65 балла, что на 0,2 балла ниже, чем у младшего брата. Саша прошел в произвольную программу на промежуточном 7-м месте.
Произвольная программа у мужчин начинается в 18:00, Александр Селевко выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил Селевко - в 21:04.
Оба брата совершили небольшие ошибки в своей короткой программе, и, по словам тренера, у Александра не было проблем с тройным акселем перед соревнованием. „На разминке оба прыжка были идеальными, но в программе этого не получилось. Я не совсем довольна баллами. У него была возможность выполнить тройной, но он не справился“, — сказала тренер братьев Ирина Кононова после соревнования.
Оба брата в итоге немного не дотянули до своих лучших результатов сезона. Михаил смог компенсировать ошибку в каскаде, но небольшие баллы были потеряны на вращении. „Он не закончил вращение, ему не хватило двух оборотов. Михаил немного вышел из позиции“, — прокомментировала тренер.
Перед домашним чемпионатом Европы Кононова заявила, что произвольная программа будет настроена в зависимости от результатов короткой программы, потому что там можно выполнить как два, так и три или четыре четверных прыжка.
„Я думаю, что оба должны сделать по два четверных прыжка. Конечно, мы ещё проверим это на тренировках, но на данный момент идём на два [четверных прыжка]“, — объяснила она первоначальный план. „Это будет безопасным вариантом. Мы ещё обсудим, потому что если они будут сильно нервничать, то мы не будем рисковать. Решение примем вместе“.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины:
Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12
Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94
Владимир Самойлов (Польша) — 85,89
Маттео Риццо (Италия) — 85,68
Николай Мемола (Италия) — 84,92
Михаил Селевко (Эстония) — 84,85
Александр Селевко (Эстония) — 84,65
Расписание
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления
Где смотреть?
В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Программа трансляций
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)