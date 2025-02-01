СЕГОДНЯ | Пойдут ли братья Селевко на риск или сделают ставку на чистый прокат?

Короткую программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 выиграл французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, который получил от судей 93.12 балла. С малым серебром - грузинский спортсмен, ученик Этери Тутберидзе - Ника Эгадзе (91.94). На третьем месте представитель Польши Владимир Самойлов (85.98)

Первым из братьев Селевко свою короткую программу показал 22-летний Михаил. Справился с программой на отлично, получил от судей 84.85 балла и прошел в произвольную программу на 6-м промежуточном месте.

В предпоследней разминке на лед вышел 23-летний Александр Селевко. Вместо тройного акселя прыгнул двойной, со всеми остальными элементами справился. Судьи поставили 84.65 балла, что на 0,2 балла ниже, чем у младшего брата. Саша прошел в произвольную программу на промежуточном 7-м месте.

Произвольная программа у мужчин начинается в 18:00, Александр Селевко выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил Селевко - в 21:04.

Оба брата совершили небольшие ошибки в своей короткой программе, и, по словам тренера, у Александра не было проблем с тройным акселем перед соревнованием. „На разминке оба прыжка были идеальными, но в программе этого не получилось. Я не совсем довольна баллами. У него была возможность выполнить тройной, но он не справился“, — сказала тренер братьев Ирина Кононова после соревнования.

Оба брата в итоге немного не дотянули до своих лучших результатов сезона. Михаил смог компенсировать ошибку в каскаде, но небольшие баллы были потеряны на вращении. „Он не закончил вращение, ему не хватило двух оборотов. Михаил немного вышел из позиции“, — прокомментировала тренер.

Перед домашним чемпионатом Европы Кононова заявила, что произвольная программа будет настроена в зависимости от результатов короткой программы, потому что там можно выполнить как два, так и три или четыре четверных прыжка.