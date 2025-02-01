ФОТО | Швейцарец Бричги выиграл чемпионат Европы, оба брата Селевко в топ-9(9)
В субботу вечером в ледовом холле „Тондираба“ состоялся последний соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию. Последний комплект медалей этого турнира разыграли мужчины. Новым чемпионом Европы стал швейцарец Лукас Бричги. Братья Селевко заняли 7-е и 9-е место.
Швейцарский фигурист Лукас Бричги сенсационно выиграл чемпионат Европы — 2025 в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 267,09 балла. Он поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое.
Второе место занял итальянец Николай Мемола с результатом 262,61 балла. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (257,99).
Первым из представляющих Эстонию братьев вышел на лед Александр Селевко. Не смог собраться и вместо заявленного четверного лутца прыгнул только двойной. Затем не удержался и упал с тройного акселя. За произвольную программу Саша получил от судей 146.26, в сумме за две программы - 230.91 балла. Это итоговое 9-е место чемпионата Европы.
И открыл последнюю разминку младший из братьев - Михаил Селевко. Миша в каскаде тоже прыгнул вместо четверного только двойной. И вместо последнего тройного лутца сделал бабочку. От судей за произвольную программу получил 154.15 и в сумме - 239.0. Младший брат обошел старшего и занял итоговое 7-е место.
Итоговое положение
1. Лукас Бричги (Швейцария) – 267,09
2. Николай Мемола (Италия) – 262,61
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 257,99
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 243,87
5. Маттео Риццо (Италия) – 241,21
6. Денис Васильев (Латвия) – 239,70
7. Михаил Селевко (Эстония) – 239,00
8. Даниэль Грассль (Италия) – 237,74
9. Александр Селевко (Эстония) – 230,91
10. Владимир Самойлов (Польша) – 229,67
11. Андреас Нордебак (Швеция) – 227,11
12. Адам Хагара (Словакия) – 224,14
13. Лев Винокур (Израиль) – 221,04
14. Федор Кулиш (Латвия) – 214,33
15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 208,83...
До прокатов:
Короткую программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 выиграл французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, который получил от судей 93.12 балла. С малым серебром - грузинский спортсмен, ученик Этери Тутберидзе - Ника Эгадзе (91.94). На третьем месте представитель Польши Владимир Самойлов (85.98)
Первым из братьев Селевко свою короткую программу показал 22-летний Михаил. Справился с программой на отлично, получил от судей 84.85 балла и прошел в произвольную программу на 6-м промежуточном месте.
В предпоследней разминке на лед вышел 23-летний Александр Селевко. Вместо тройного акселя прыгнул двойной, со всеми остальными элементами справился. Судьи поставили 84.65 балла, что на 0,2 балла ниже, чем у младшего брата. Саша прошел в произвольную программу на промежуточном 7-м месте.
Произвольная программа у мужчин начинается в 18:00, Александр Селевко выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил Селевко - в 21:04.
Оба брата совершили небольшие ошибки в своей короткой программе, и, по словам тренера, у Александра не было проблем с тройным акселем перед соревнованием. „На разминке оба прыжка были идеальными, но в программе этого не получилось. Я не совсем довольна баллами. У него была возможность выполнить тройной, но он не справился“, — сказала тренер братьев Ирина Кононова после соревнования.
Оба брата в итоге немного не дотянули до своих лучших результатов сезона. Михаил смог компенсировать ошибку в каскаде, но небольшие баллы были потеряны на вращении. „Он не закончил вращение, ему не хватило двух оборотов. Михаил немного вышел из позиции“, — прокомментировала тренер.
Перед домашним чемпионатом Европы Кононова заявила, что произвольная программа будет настроена в зависимости от результатов короткой программы, потому что там можно выполнить как два, так и три или четыре четверных прыжка.
„Я думаю, что оба должны сделать по два четверных прыжка. Конечно, мы ещё проверим это на тренировках, но на данный момент идём на два [четверных прыжка]“, — объяснила она первоначальный план. „Это будет безопасным вариантом. Мы ещё обсудим, потому что если они будут сильно нервничать, то мы не будем рисковать. Решение примем вместе“.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины:
Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12
Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94
Владимир Самойлов (Польша) — 85,89
Маттео Риццо (Италия) — 85,68
Николай Мемола (Италия) — 84,92
Михаил Селевко (Эстония) — 84,85
Александр Селевко (Эстония) — 84,65
Расписание
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления
Где смотреть?
В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Программа трансляций
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)