ФОТО | Швейцарец Бричги выиграл чемпионат Европы, оба брата Селевко в топ-9

Первым из братьев Селевко свою короткую программу показал 22-летний Михаил. Справился с программой на отлично, получил от судей 84.85 балла и прошел в произвольную программу на 6-м промежуточном месте.

Короткую программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 выиграл французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, который получил от судей 93.12 балла. С малым серебром - грузинский спортсмен, ученик Этери Тутберидзе - Ника Эгадзе (91.94). На третьем месте представитель Польши Владимир Самойлов (85.98)

И открыл последнюю разминку младший из братьев - Михаил Селевко. Миша в каскаде тоже прыгнул вместо четверного только двойной. И вместо последнего тройного лутца сделал бабочку. От судей за произвольную программу получил 154.15 и в сумме - 239.0. Младший брат обошел старшего и занял итоговое 7-е место.

Первым из представляющих Эстонию братьев вышел на лед Александр Селевко. Не смог собраться и вместо заявленного четверного лутца прыгнул только двойной. Затем не удержался и упал с тройного акселя. За произвольную программу Саша получил от судей 146.26, в сумме за две программы - 230.91 балла. Это итоговое 9-е место чемпионата Европы.

Швейцарский фигурист Лукас Бричги сенсационно выиграл чемпионат Европы — 2025 в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 267,09 балла. Он поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое.

В предпоследней разминке на лед вышел 23-летний Александр Селевко. Вместо тройного акселя прыгнул двойной, со всеми остальными элементами справился. Судьи поставили 84.65 балла, что на 0,2 балла ниже, чем у младшего брата. Саша прошел в произвольную программу на промежуточном 7-м месте.

Произвольная программа у мужчин начинается в 18:00, Александр Селевко выйдет на лед в 20:48, а его младший брат Михаил Селевко - в 21:04.

Оба брата совершили небольшие ошибки в своей короткой программе, и, по словам тренера, у Александра не было проблем с тройным акселем перед соревнованием. „На разминке оба прыжка были идеальными, но в программе этого не получилось. Я не совсем довольна баллами. У него была возможность выполнить тройной, но он не справился“, — сказала тренер братьев Ирина Кононова после соревнования.

Оба брата в итоге немного не дотянули до своих лучших результатов сезона. Михаил смог компенсировать ошибку в каскаде, но небольшие баллы были потеряны на вращении. „Он не закончил вращение, ему не хватило двух оборотов. Михаил немного вышел из позиции“, — прокомментировала тренер.

Перед домашним чемпионатом Европы Кононова заявила, что произвольная программа будет настроена в зависимости от результатов короткой программы, потому что там можно выполнить как два, так и три или четыре четверных прыжка.

„Я думаю, что оба должны сделать по два четверных прыжка. Конечно, мы ещё проверим это на тренировках, но на данный момент идём на два [четверных прыжка]“, — объяснила она первоначальный план. „Это будет безопасным вариантом. Мы ещё обсудим, потому что если они будут сильно нервничать, то мы не будем рисковать. Решение примем вместе“.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины:

Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12 Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94 Владимир Самойлов (Польша) — 85,89 Маттео Риццо (Италия) — 85,68 Николай Мемола (Италия) — 84,92 Михаил Селевко (Эстония) — 84,85 Александр Селевко (Эстония) — 84,65

Расписание

Суббота, 1 февраля

13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)

18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 2 февраля

16:00-18:00 — показательные выступления

Где смотреть?

В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.

Программа трансляций

1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)

1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)

2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)

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