Экономика
31.01.2025, 20:00

Hortes движется к банкротству. Ласнамяэский центр закрыт, судьба филиала в Лаагри под вопросом

 
AS Hortes назначен временный банкротный управляющий.
AS Hortes назначен временный банкротный управляющий.
ФОТО: Andras Kralla | Äripäev

Столкнувшийся с финансовыми трудностями садоводческий и хозяйственный центр Hortes подал в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве. По словам руководителя компании, рост стоимости жизни и налогов оказал серьезное влияние на розничную торговлю, особенно на садоводческий сектор.

Садоводческий и хозяйственный торговый центр Hortes, ранее имевший два магазина в Харьюмаа, начал процесс санации в июле прошлого года. Однако к августу стало ясно, что магазин Lasnamäe Tähesaju придется закрыть. В результате закрытия магазина работу потеряли 16 человек. Тогда Кароль Когер, нынешний владелец и финансовый директор компании Hortes, которая начала свою деятельность в 2006 году, сказал, что в дальнейшем они сосредоточатся только на магазине, расположенном в Лаагри на улице Сельяку.

Однако 29 января Харьюский уездный суд аннулировал план санации Hortes, прекратил производство по санации и начал процедуру банкротства. В настоящее время компании запрещено распоряжаться какими-либо своими активами без согласия временного банкротного управляющего. На сегодняшний день налоговая задолженность компании выросла примерно до 750 000 евро.

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