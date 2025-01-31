Hortes движется к банкротству. Ласнамяэский центр закрыт, судьба филиала в Лаагри под вопросом

Садоводческий и хозяйственный торговый центр Hortes, ранее имевший два магазина в Харьюмаа, начал процесс санации в июле прошлого года. Однако к августу стало ясно, что магазин Lasnamäe Tähesaju придется закрыть. В результате закрытия магазина работу потеряли 16 человек. Тогда Кароль Когер, нынешний владелец и финансовый директор компании Hortes, которая начала свою деятельность в 2006 году, сказал, что в дальнейшем они сосредоточатся только на магазине, расположенном в Лаагри на улице Сельяку.