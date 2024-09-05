Региональный руководитель Prisma о споре с собственником торгового центра в Ласнамяэ: намек на возможное банкротство - это ложь

Tеэму Кильпия подтвердил Delfi Ärileht, что Prisma Peremarket и собственник Linnamäe Keskus спорят по поводу расторжения договора аренды. Он добавил, что магазин Prisma в Linnamäe Keskus закрылся в январе 2024 года.

„Собственник недвижимости пытается оказать давление на Prisma, чтобы заставить торговую сеть заключить выгодную для него сделку, с этой целью он сделал безосновательное предупреждение о банкротстве Prisma. Намек на банкротство Prisma - это явная ложь“, - сказал он.

Как заверил Теэму Кильпия, Prisma готова общаться с другой стороной и очень возмущена тем, что собственник недвижимости пытается оказать давление. „Это делается исключительно для того, чтобы оказать на Prisma давление и испортить нашу репутацию“, - сказал он.

Ситуация, как отметил Кильпия, достойна сожаления, особенно если учесть, что Prisma, по его словам, добросовестно пыталась договориться с собственником недвижимости.

„Когда стало понятно ясно, что магазин в Linnamäe Keskus не будет работать в прежнем режиме, Prisma попыталась прийти с собственником недвижимости к взаимоприемлемому соглашению. Пока что переговоры не увенчались успехом, и дело дошло до суда. Кроме того, Linnamäe Keskus подал необоснованное заявление о банкротстве Prisma, ссылаясь на необоснованные счета за аренду, которые были представлены после расторжения арендного договора, - сказал Кильпия, отметив, что необоснованные требования собственника недвижимости неприемлемы. - Свой бизнес Prisma строит на честности, прозрачности и законодательстве“.

Как добавил региональный руководитель, финансовое положение Prisma стабильно, несмотря на убытки, понесенные в последние два года из-за высокой инфляции и крупных инвестиций. Кроме того, предприятие ежегодно открыто сообщает о своей хозяйственной деятельности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.