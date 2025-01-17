Заявление о банкротстве Nordica обсудят в конце месяца. На предприятии пока еще работают 42 человека(3)
В конце ноября прошлого года Nordic Aviation Group подала ходатайство о признании Nordica и Xfly банкротами. Вопрос будет рассмотрен в Харьюском уездном суде в конце января.
На сегодняшний день авиакомпания и ее дочерние компании объявили о сокращении 272 человек.
В официальном сообщении Nordica говорится, что ко всем кредиторам, включая сотрудников, арендодателей воздушных судов, клиентов и поставщиков услуг будут относиться одинаково.
„Несмотря на экономические трудности, Nordica и Xfly всегда вовремя выплачивали зарплату“, — рассказал ERR Сандер Салму, вице-канцлер по вопросам мобильности Министерства климата и член совета Nordica.
По его словам, в настоящее время в Nordica работают 42 человека, которые занимаются передачей самолетов, управлением активами, сохранением стоимости и продажами, а также вспомогательными услугами.
В декабре авиакомпания объявила о начале процесса коллективного сокращения сотрудников Nordic Aviation Group совместно с Кассой по безработице, которая поможет сотрудникам, имевшим прямые договорные отношения с компанией, получить установленные законом льготы.
Nordica имеет долги на 38 млн евро
По словам консультанта по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Коола, всем сотрудникам с бессрочными договорами при сокращении будет выплачена компенсация в размере средней месячной заработной платы. Кроме того, компенсацию получат люди, проработавшие в компании не менее пяти лет. На сегодняшний день страховые выплаты получили 89 сотрудников компаний, связанных Nordica.
„Из этих компаний к нам в качестве безработных пришло пока очень мало людей: трое из Regional Jet и семеро из Nordic Aviation Group. У них еще есть время, а вполне возможно, что они сразу же начали работать в другом месте“, — сказал Коол.
„Поскольку банкротство у компании еще впереди, то возможно, что люди придут регистрироваться в качестве безработных потом“, — предположил представитель кассы.
Харьюский уездный суд рассмотрит ходатайство о банкротстве Nordica и компании Vanguard Aviation Estonia, предоставляющей летный состав, 27 января, Ходатайство о банкротстве Nordic Crew Management будет рассмотрено 18 февраля.
Согласно поданному в суд заявлению, после вычета стоимости активов у компании остается задолженность в размере 38 миллионов евро. Однако в ходе проведения процедуры банкротства эта сумма может измениться.