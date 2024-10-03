Эстонский терминал удобрений российского олигарха становится опасным. Его компания движется к банкротству

В порту Силламяэ расположены терминалы для хранения аммиака, которыми оперируют компании Eurochem и DBT. После начала войны в Украине деятельность компаний попала под санкции, поскольку они принадлежали российским олигархам Андрею Мельниченко и Вячеславу Кантору соответственно. Деятельность обеих компаний была приостановлена, а их банковские счета арестованы. Деньги на счетах разрешалось использовать только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности удобрений, хранящихся в терминалах.