Эстонский терминал удобрений российского олигарха становится опасным. Его компания движется к банкротству(1)
У оперирующей терминалами удобрений компании AS DBT закончились деньги. Что делать с расположенным в порту Силламяэ терминалом для хранения сжиженного аммиака, технические остатки которого представляют опасность для окружающей среды и здоровья людей, должно решить правительство. Хороших вариантов не существует, пишет Delfi Ärileht.
В порту Силламяэ расположены терминалы для хранения аммиака, которыми оперируют компании Eurochem и DBT. После начала войны в Украине деятельность компаний попала под санкции, поскольку они принадлежали российским олигархам Андрею Мельниченко и Вячеславу Кантору соответственно. Деятельность обеих компаний была приостановлена, а их банковские счета арестованы. Деньги на счетах разрешалось использовать только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности удобрений, хранящихся в терминалах.