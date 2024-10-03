Экономика
03.10.2024, 14:31

Эстонский терминал удобрений российского олигарха становится опасным. Его компания движется к банкротству

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Российским удобрениям снова может открыться путь через Эстонию
Терминал AS DBT для хранения сжиженного аммиака в порту Силламяэ. Государство должно решить, что делать с этими резервуарами, чтобы они не стали опасными.
Терминал AS DBT для хранения сжиженного аммиака в порту Силламяэ. Государство должно решить, что делать с этими резервуарами, чтобы они не стали опасными.
ФОТО: Silport

У оперирующей терминалами удобрений компании AS DBT закончились деньги. Что делать с расположенным в порту Силламяэ терминалом для хранения сжиженного аммиака, технические остатки которого представляют опасность для окружающей среды и здоровья людей, должно решить правительство. Хороших вариантов не существует, пишет Delfi Ärileht.

В порту Силламяэ расположены терминалы для хранения аммиака, которыми оперируют компании Eurochem и DBT. После начала войны в Украине деятельность компаний попала под санкции, поскольку они принадлежали российским олигархам Андрею Мельниченко и Вячеславу Кантору соответственно. Деятельность обеих компаний была приостановлена, а их банковские счета арестованы. Деньги на счетах разрешалось использовать только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности удобрений, хранящихся в терминалах.

И компании, и государство заинтересованы в том, чтобы избавиться от удобрений в терминалах, так как в результате длительного хранения некоторые удобрения становятся взрывоопасными.

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