Банкротство Nordica, самые влиятельные-2024, убийцы среди нас, Рождество в Нарве 90 лет назад. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
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Читайте в новом номере:
Самые влиятельные люди 2024 года - кто они?
Банкротство Nordica: как государственные деньги сгорели синим пламенем
Убийцы среди нас: 6 преступлений, которые потрясли Эстонию
Кто разбил автомобили министра внутренних дел Эстонии и главного редактора RusDelfi?
Чем занимается больничный клоун? История Ильи Наровского из Латвии, который дарит детям радость даже в самых тяжелых обстоятельствах - в больнице или на войне
Как случайная встреча в автобусе Пайде-Таллинн стала началом большой любви. А еще привела к открытию известного книжного магазина в Старом городе
Как отмечали Рождество и Новый год в Нарве 90 лет назад и что писали об этом в нарвских газетах?
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„Эстонский Экспресс“ — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, RusDelfi и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.
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