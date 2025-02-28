28.02.2025, 11:15
Кая Каллас: нельзя давать России больше, чем они уже получили. США не стали бы вести переговоры с Бен Ладеном после 11 сентября
ФОТО: | Delfi Meedia
Членство в НАТО станет лучшей гарантией безопасности Украины, а президент Дональд Трамп поддался российскому нарративу, закрывая дверь в альянс перед Украиной - заявила в интервью AFP Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время своего визита в Вашингтон.
„Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И это единственное, что действительно работает — единственная гарантия безопасности, которая работает — это зонтик НАТО“, — сказала в интервью Каллас.
Уже подписаны?