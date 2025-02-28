Кая Каллас: нельзя давать России больше, чем они уже получили. США не стали бы вести переговоры с Бен Ладеном после 11 сентября

„Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И это единственное, что действительно работает — единственная гарантия безопасности, которая работает — это зонтик НАТО“, — сказала в интервью Каллас.

При этом Владимир Путин и другие представители российских властей называли потенциальное членство Украины в НАТО поводом к началу вторжения в Украину три года назад. Дональд Трамп, который фактически нарушил изоляцию Путина со стороны лидеров Запада, поговорив с ним по телефону в начале этого месяца, заявил в среду, что Украина может „забыть“ о вступлении в НАТО при любом решении конфликта, объяснив: „Я думаю, что, вероятно, именно поэтому все это и началось“.