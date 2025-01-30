Немцы Хазе и Володин выиграли чемпионат Европы - 2025(2)
Первое место после короткой программы у спортивных пар заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла, они же выиграли и произвольную программу - 140.89. И в итоге, с суммой 212.48 балла стали первыми чемпионами Европы этого года!
Второй результат показали Сара Конти и Николо Маччи из Италии. Тройку лучших замкнули представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
В Эстонии на данный момент нет взрослых спортивных пар.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Пары. Итоговое положение
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 212,48
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 206,89
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,88
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 191,44
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 183,76
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 180,86
7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 177,86
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 176,55
9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 167,63
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 166,84
11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,95
12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 158,15
13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 157,61
14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 151,92
15. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 150,53
16. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 142,31
Расписание
Пятница, 31 января
12:30-16:50 — танцы на льду (ритм-танец)
18:00-21:55 — женщины (произвольная программа)
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления