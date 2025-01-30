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30.01.2025, 21:58

Немцы Хазе и Володин выиграли чемпионат Европы - 2025

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Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин
Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин
ФОТО: Karl-Josef Hildenbrand | Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Первое место после короткой программы у спортивных пар заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла, они же выиграли и произвольную программу - 140.89. И в итоге, с суммой 212.48 балла стали первыми чемпионами Европы этого года!

Второй результат показали Сара Конти и Николо Маччи из Италии. Тройку лучших замкнули представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

В Эстонии на данный момент нет взрослых спортивных пар.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Пары. Итоговое положение

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 212,48

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 206,89

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,88

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 191,44

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 183,76

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 180,86

7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 177,86

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 176,55

9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 167,63

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 166,84

11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 164,95

12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 158,15

13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 157,61

14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 151,92

15. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 150,53

16. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 142,31

Расписание

Пятница, 31 января

  • 12:30-16:50 — танцы на льду (ритм-танец)

  • 18:00-21:55 — женщины (произвольная программа)

Суббота, 1 февраля

  • 13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)

  • 18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 2 февраля

  • 16:00-18:00 — показательные выступления

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