Немцы Хазе и Володин выиграли чемпионат Европы - 2025

Первое место после короткой программы у спортивных пар заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла, они же выиграли и произвольную программу - 140.89. И в итоге, с суммой 212.48 балла стали первыми чемпионами Европы этого года!