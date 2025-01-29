Урожай-2024: картошки собрали меньше, но есть и рекорд

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, в прошлом году зерновые выращивались на 349 200 гектарах, из которых чуть больше половины, т. е. 56%, пришлось на озимые зерновые культуры. „Хотя площадь выращивания зерновых за год сократилась почти на 1%, окончательный урожай зерновых составил 1 303 500 тонн. Из них 57% составила пшеница, 24% — ячмень, 10% — овес и 6% — рожь“, — отметила Кирс.

В 2024 году с одного гектара в среднем было получено 3,7 тонны зерновых. Урожайность озимых зерновых была лучше, в среднем она составила 4,4 тонны с гектара, в то время как средняя урожайность яровых составила 2,9 тонны с гектара.

В 2024 году бобовые выращивались на 60 400 гектарах, из которых 82% пришлось на полевой горох. В результате увеличения площади выращивания бобовых был получен рекордный общий урожай — 148 700 тонн. Это на 25% больше, чем годом ранее. В среднем с одного гектара получали 2,5 тонны бобовых.

Площадь выращивания рапса и масличной репы составила 60 200 гектаров, по сравнению с 2023 годом она сократилась на 21%. Для выращивания озимого рапса год оказался неудачным — урожайность (тонны урожая с одного гектара) стала самой низкой за последние восемь лет. Окончательный общий урожай рапса и масличной репы составил 96 100 тонн, т. е. в среднем 1,6 тонны с гектара. За год урожай сократился на 30%.

Общая площадь выращивания картофеля составила 3200 гектаров и за год сократилась на 8%. Общий урожай картофеля составил 74 700 тонн, что в расчете на душу населения составляет в среднем 54 килограмма. Площадь выращивания овощей увеличилась и составила в прошлом году 1700 гектаров. Тем не менее, из-за низкой урожайности урожай овощей был на 23% меньше и составил 33 200 тонн. Фруктов и овощей в общем было произведено 4400 тонн, что вдвое больше, чем в крайне неблагоприятном для их выращивания 2023 году.

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