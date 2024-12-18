Экономика
18.12.2024, 07:15

Эстонские пищевики: снижение НСО на продукты может не привести к уменьшению цен, государство залатает дыру любым способом

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За несколько лет стоимость продуктов питания в корзине магазина выросла примерно на 40%. Что поможет снова сделать продукты питания доступными для покупателей?
За несколько лет стоимость продуктов питания в корзине магазина выросла примерно на 40%. Что поможет снова сделать продукты питания доступными для покупателей?
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман сказала в понедельник изданию Äripäev, что можно было бы изменить налог с оборота на продукты питания и что министерство анализирует последствия возможного снижения налога с оборота на продукты питания. Глава союза пищевой промышленности Сирье Потисепп во встречном комментарии пишет, что в этом случае простая математика может не сработать и налоговое снижение может до потребителя не дойти, а государство вернет потерянные деньги через новые налоги.

Всего за несколько лет продукты питания в Эстонии выросли на 40% и сейчас не наблюдается ни одного фактора, который мог бы стабилизировать цены на продукты питания. Помимо роста цен на энергоносители и сырье, цены тянет вверх и растущее налоговое бремя: вступающий в силу в следующем налог с оборота в размере 24% станет самым высоким применяемым к продуктами питания в Европе после Дании.

Правда заключается в том, цены на продукты питания уже превысили предел терпимости для многих домохозяйств. Производители продуктов питания снизили отпускные цены на продукцию, на которую временно снизились сырьевые цены, но, к сожалению, это не всегда отражается на конечной стоимости продукции. Поэтому мы не уверены, что исключение в ставке налога с оборота для продуктов питания способно снизить цены на продукты питания в такой же степени.

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