Эстонские пищевики: снижение НСО на продукты может не привести к уменьшению цен, государство залатает дыру любым способом(1)
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман сказала в понедельник изданию Äripäev, что можно было бы изменить налог с оборота на продукты питания и что министерство анализирует последствия возможного снижения налога с оборота на продукты питания. Глава союза пищевой промышленности Сирье Потисепп во встречном комментарии пишет, что в этом случае простая математика может не сработать и налоговое снижение может до потребителя не дойти, а государство вернет потерянные деньги через новые налоги.
Всего за несколько лет продукты питания в Эстонии выросли на 40% и сейчас не наблюдается ни одного фактора, который мог бы стабилизировать цены на продукты питания. Помимо роста цен на энергоносители и сырье, цены тянет вверх и растущее налоговое бремя: вступающий в силу в следующем налог с оборота в размере 24% станет самым высоким применяемым к продуктами питания в Европе после Дании.