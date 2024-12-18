Эстонские пищевики: снижение НСО на продукты может не привести к уменьшению цен, государство залатает дыру любым способом

Всего за несколько лет продукты питания в Эстонии выросли на 40% и сейчас не наблюдается ни одного фактора, который мог бы стабилизировать цены на продукты питания. Помимо роста цен на энергоносители и сырье, цены тянет вверх и растущее налоговое бремя: вступающий в силу в следующем налог с оборота в размере 24% станет самым высоким применяемым к продуктами питания в Европе после Дании.