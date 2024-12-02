Медовая ловушка. Что важно знать, чтобы не ошибиться при покупке меда? Советы и секреты пчеловодов

„Целью было установить, содержат ли продукты, заявленные как мед, посторонние сахара, что позволяет определить подлинность продукта, – рассказывает Муутра. – Из этих образцов четыре были эстонского происхождения и 18 – зарубежного. Пробы были взяты как в магазинах, так и на оптовых складах“.

Специалист отмечает, что в 2023 году проверку подлинности прошли 22 образца меда, продаваемого в Эстонии.

По ее словам, эстонские производители обычно сами проводят один раз в год анализы показателей качества. В рамках надзора оценивают соответствие этим требованиям проб, взятых обработчиками.

„Каждый год берут образцы для проверки. Например, в 2023 году было взято всего 55 образцов меда. В 33 образцах проверяли показатели качества: содержание гидроксиметилфурфурола (ГМФ), диастазное число и влажность. Образцы берут как на предприятиях, занимающихся обработкой меда, так и в розничной торговле, – отмечает специалист. – На предприятиях обработки меда мы взяли 13 образцов, и все результаты соответствовали требованиям. В розничной торговле – 20 образцов“.

Ведущий специалист отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Кайза Муутра отмечает, что в нашей стране придают большое значение соблюдению требований к меду, включая его подлинность и показатели качества.

Как же обстоят дела с качеством меда в Эстонии и кто его контролирует?

Бернхард Хойвель пообещал сообщить о результате тестов вышестоящим органам, включая Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейскую комиссию.

По остальным 25 образцам вывод эстонских ученых был однозначным: считать их медом ни в коем случае нельзя.

Еще два образца едва выдержали тест – вероятно, их состав тоже был видоизменен производителем.

ДНК-тест, проведенный тартускими учеными, показал, что только три из привезенных тридцати образцов немецкого меда были чистыми.

Этой осенью в СМИ прошла информация о том, что президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах. Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia – и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.

В этом году протестировали 30 образцов для определения подлинности: 15 – эстонского меда и 15 – зарубежного. Однако пока выводы делать рано, так как результаты анализов из немецкой лаборатории еще не получены.

„PTA также использует метод TMR (специальный маркер, определяющий наличие рисового сиропа в меде – прим. ред.) в своем надзоре для выявления посторонних сахаров. По результатам контроля за период с 2020 по 2023 год было установлено, что 5–27% продуктов на рынке содержали посторонние сахара“, – говорит Муутра.

Впитывает влагу

Чтобы не приобрести суррогат, важно уметь отличить настоящий мед от подделки. Каким же должен быть качественный мед и как это определить?

Андрей Туфляков занимается пчеловодством более 15 лет и считает, что в домашних условиях проверить мед практически невозможно.

„В интернете много написано про домашние способы проверки меда, но все они, к сожалению, не достоверны. По большому счету мед можно оценить только органолептически – на вкус, на цвет, на запах, – перечисляет пчеловод. – Если мы говорим о подделках, то это, прежде всего, подделка географического происхождения. В Эстонии нет смысла добавлять сахар или делать искусственный мед. Достаточно купить мед там, где он стоит дешевле, например – в Китае или других странах. Чем южнее страна, тем проще мед производить. Купить, привезти в Эстонию и продавать его под видом эстонского меда“.

Самый популярный тест, упоминающийся на просторах интернета, – так называемый тест на воду. Суть – в том, чтобы опустить ложку меда в стакан с водой. Предполагается, что поддельный мед должен быстро растворяться в воде, в то время как настоящий мед осядет на дно не растворяясь. Однако этот способ проверки вряд ли что-то докажет.

Мед очень гигроскопичен – впитывает в себя влагу при неправильном хранении, отмечает Андрей Туфляков. Соответственно, и растворяться в воде он будет хорошо.

Содержание влажности, по словам пчеловода, – один из наиболее важных показателей.