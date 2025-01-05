В Эстонии появились зимние опята

Живущая у границы с Латвией Марье Мюрк ходит в лес по грибы даже зимой, сообщает RusERR со ссылкой на программу „Актуальная камера“.

„Скажем так, начало сезона было многообещающим, если только не будет слишком холодно, будет мокрый снег, появится влага, эти зимние опята будут расти дальше, так что надежда есть“, – рассказала грибник.

Она советует обратить внимание на влажные ивовые чащи, куда люди обычно не заглядывают. По ее словам, чем больше в таких местах поваленных деревьев, тем выше шанс найти там зимние опята.

Микологу Лехо Тедерсоо удалось найти зимние грибы в окрестностях Эльва. Как и в случае с осенними грибами, зимние грибы можно найти там, где их находили раньше.

„Очевидно, что способность расти при низких температурах дает этим грибам конкурентное преимущество. Обычно, когда температура опускается до минус 10 градусов и ниже, плодовые тела разрушаются, а с оттепелью начинают формироваться новые“, – пояснил он.

Он советует искать зимние опята не только на поверхности почвы, но и на деревьях, на уровне глаз.

Урожайный грибной год привел к росту числа обращений в связи с отравлением

В 2024 году в инфоцентр по отравлениям поступило более 60 обращений с подозрением на отравление грибами. Чаще всего причиной отравления является белый мухомор, который часто путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками. Большинство звонков на инфолинию поступает из Харьюмаа.

Несколько урожайных лет подряд привели к росту числа отравлений грибами. „В 2023 году к концу сезона на инфолинию по вопросам отравлений поступило рекордное количество звонков – 123, и в 2024 году году ситуация примерно такая же. Такое количество обращений вызывает беспокойство, поскольку все случаи отравления грибами можно предотвратить“, - отметила руководитель Информационного центра по отравлениям Маре Одер.

Во избежание отравлений стоит собирать и употреблять в пищу только те грибы, которые хорошо знакомы. Встречающиеся в лесах Эстонии съедобные и ядовитые грибы могут быть очень похожи друг на друга, и их легко перепутать.

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