21.11.2024, 18:42
Новая напасть: в Эстонии продолжит дорожать не только апельсиновый сок. В отрыв уйдут цены и на другие соки(15)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Руководитель компании A. Le Coq Яанус Виханд предупреждает: цена на апельсиновый сок, которая за последние годы повысилась в разы, продолжит рост и в дальнейшем. Также вырастут цены на яблочный, вишневый, ревеневый и черносмородиновый соки.
С 2021 года апельсиновый сок подорожал в 3,5 раза. По словам Виханда, за этим стоят очень большие проблемы, вызванные болезнями растений, наводнениями, климатическими изменениями и закрытием плантаций. „К сожалению, хороших новостей нет, цена продолжит рост. В этом нет никаких сомнений“, - сказал Виханд на организованной Союзом пищевой промышленности пресс-конференции, посвященной росту цен на продукты питания в следующем году.
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