Новая напасть: в Эстонии продолжит дорожать не только апельсиновый сок. В отрыв уйдут цены и на другие соки

С 2021 года апельсиновый сок подорожал в 3,5 раза. По словам Виханда, за этим стоят очень большие проблемы, вызванные болезнями растений, наводнениями, климатическими изменениями и закрытием плантаций. „К сожалению, хороших новостей нет, цена продолжит рост. В этом нет никаких сомнений“, - сказал Виханд на организованной Союзом пищевой промышленности пресс-конференции, посвященной росту цен на продукты питания в следующем году.