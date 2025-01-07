Хорошие новости для потребителей. Цены на оливковое масло скоро могут резко упасть(5)
Цена на оливковое масло в Испании, крупнейшей в мире стране-производителе этого продукта, снизилась вдвое с конца 2023 года. В южной части страны впервые за три года был собран достойный урожай, пишет Helsingin Sanomat.
Хорошая новость для потребителей: цена на оливковое масло скоро значительно снизится. Такое предположение высказал журналист финской газеты Helsingin Sanomat во время посещения производственной зоны Альмодовар-дель-Кампо в испанском автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. Благодаря прошлогодним ливням в этом регионе в прошлом году был собран богатый урожай.
„Благодаря обильным ноябрьским дождям урожай 2025 года будет еще больше. Наше хозяйство будет производить на десять процентов больше оливкового масла, чем в 2023 году“, — говорит Мигель Гаска Масео, исполнительный директор кооператива Virgen del Carmen.
В течение весны потребительские цены на оливковое масло могут снизиться вдвое. В декабре 2023 года отпускная цена производителя оливкового масла составляла 8,50 евро за килограмм. Теперь цена за килограмм для производителя будет составлять от 3,50 до 4,50 евро. Один литр оливкового масла весит 0,91 кг.
Разумеется, падение цен производителей не радует. Например, по сравнению с прошлым годом доходы производителей кооператива Covicar в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча значительно снизились.
„Падение потребительских цен на оливковое масло станет заметно в испанских продуктовых магазинах не позднее марта“, — говорит Гаска Масео.
Любимый продукт магазинных воров
В Испании и других странах Европы цены на оливковое масло взлетели до небес. В марте прошлого года газета Financial Times сообщала, что за последние четыре года цена на масло в Испании выросла более чем в четыре раза. Причиной тому стали засуха и аномальная жара, которые привели к неурожаю. В результате оливковое масло стало заманчивой целью для магазинных воров.
В Эстонии цены на этот продукт тоже заметно выросли. По данным Департамента статистики, в прошлом году цена на оливковое масло выросла примерно на 50% по сравнению с 2023 годом.
По данным Министерства сельского хозяйства Испании, в стране насчитывается около 283 миллионов оливковых деревьев, почти две трети из которых растут в автономном сообществе Андалусия. В одной только провинции Хаэн производится больше оливкового масла, чем во всей Италии.
С начала 2025 года оливковое масло в Испании считается основным продуктом питания, как хлеб или молоко, и облагается налогом с оборота в размере 4%. Считается, что оливковое масло — самый подделываемый продукт в мире. Например, Италия экспортирует больше оливкового масла, чем производит. По словам Гаска Масео, танкеры экспортируют оливковое масло из Испании в Италию, в том числе с завода Covicar, но вместо надписи „произведено в ЕС“ на бутылке с оливковым маслом значится „произведено в Италии“.