Хорошие новости для потребителей. Цены на оливковое масло скоро могут резко упасть

Хорошая новость для потребителей: цена на оливковое масло скоро значительно снизится. Такое предположение высказал журналист финской газеты Helsingin Sanomat во время посещения производственной зоны Альмодовар-дель-Кампо в испанском автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. Благодаря прошлогодним ливням в этом регионе в прошлом году был собран богатый урожай.

„Благодаря обильным ноябрьским дождям урожай 2025 года будет еще больше. Наше хозяйство будет производить на десять процентов больше оливкового масла, чем в 2023 году“, — говорит Мигель Гаска Масео, исполнительный директор кооператива Virgen del Carmen.

В течение весны потребительские цены на оливковое масло могут снизиться вдвое. В декабре 2023 года отпускная цена производителя оливкового масла составляла 8,50 евро за килограмм. Теперь цена за килограмм для производителя будет составлять от 3,50 до 4,50 евро. Один литр оливкового масла весит 0,91 кг.

Разумеется, падение цен производителей не радует. Например, по сравнению с прошлым годом доходы производителей кооператива Covicar в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча значительно снизились.

„Падение потребительских цен на оливковое масло станет заметно в испанских продуктовых магазинах не позднее марта“, — говорит Гаска Масео.

Любимый продукт магазинных воров

В Испании и других странах Европы цены на оливковое масло взлетели до небес. В марте прошлого года газета Financial Times сообщала, что за последние четыре года цена на масло в Испании выросла более чем в четыре раза. Причиной тому стали засуха и аномальная жара, которые привели к неурожаю. В результате оливковое масло стало заманчивой целью для магазинных воров.

В Эстонии цены на этот продукт тоже заметно выросли. По данным Департамента статистики, в прошлом году цена на оливковое масло выросла примерно на 50% по сравнению с 2023 годом.