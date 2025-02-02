ПОДКАСТ | Владимир Свет: деньги с автоналога могли бы идти на ремонт дорог

„В прошлом году был рекордным в негативном плане, было выделено всего лишь 150 млн евро на ремонт и строительство дорог, - напоминает министр инфраструктуры. - В этом году будет инвестировано 170 млн евро. Если мы хотим выстроить четырехполосные шоссе до Нарвы, Тарту и Пярну, то нам надо вкладывать не на 50 млн евро в год, а более 100 млн дополнительно в течение десяти лет. Сейчас таких денег нет“.

Свет понимает, что машины с дорог никуда не исчезнут. „Даже с развитием общественного транспорта личные автомобили никуда не исчезнут, грузовой транспорт никуда не исчезнет. Нужно подчеркнуть, что в прошлом году на дорогах Эстонии погибло 70 человек, это на 15 больше, чем год назад. Основная причина - пьяные водители. С другой стороны, есть часть ДТП, которых можно было избежать, если бы какие какие-то дороги были расширены. Без вложений в инфраструктуру не возможно снизить смертность. Это не только вопрос дорог, но и вопрос спасения жизней“.

Камеры замера скорости помогает снизить смертность? „Они помогают там, где они стоят. На каждый угол их не поставить. Камеры - компонент общей системы, как мы ведем себя на дороге, как мы ведем надзор, как мы мотивирует водителей на нарушать, и как их наказывать. У нас не люди гибнут в ДТП, в половине ситуаций люди убивают друг друга на дорогах. Когда кто-то несется 200 км/ч по Лаагна теэ, это не ДТП, это убийство.

Поэтому мы готовим целый пакет предложений, как улучшить закон, как пропагандировать безопасное движение, как финансировать дороги. Все это должно привести к тому, чтобы на дорогах не погибал ни один человек. Государство должно сделать все, чтобы риск этих смертей был доведен до минимума“, - сказал Свет в подкасте RusDelfi.