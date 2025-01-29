Собранные для Украины деньги опять пошли не туда? Прокуратура обвиняет экс-главу НКО в присвоении

Согласно обвинению, Хенри Лаупмаа с сентября 2022 года собирал через онлайн-платформу toeta.me пожертвования для защиты независимости Украины с целью приобретения и поставки ВСУ двух беспилотников вместе с необходимыми системами управления и поддержки. Кроме этого людям предоставлялась возможность сделать пожертвования в поддержку Института инфографики и эргономики.

Согласно собранным данным, было получено более 3700 пожертвований на общую сумму около 213 000 евро. Согласно обвинению, Лаупмаа использовал деньги, собранные в благотворительных целях, для финансирования собственной коммерческой деятельности и коммерческой деятельности связанной с ним компании.

По словам окружного прокурора по экономическим и коррупционным преступлениям Аннели Мазинг, нецелевое использование денег, собранных на благотворительные цели, может косвенно повлиять на репутацию и прозрачность всех благотворительных организаций Эстонии. „Поскольку по оценке прокуратуры собранные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый использовал собранные у добросовестных людей деньги в личных целях, а не на обещанную благотворительность, то необходимость правовой оценки собранным доказательствам со стороны суда неизбежна“, — сказала Мазинг.

Досудебное расследование проводилось Пыхьяской префектурой.