Прокуратура: Йоханна-Мария Лехтме допрошена по подозрению в хищении денег(5)
В прокуратуре подтвердили, что допрошена бывшая глава некоммерческого объединения „Слава Украине“ Йоханна-Мария Лехтме, которую подозревают в хищении денег, пишет RusERR.
„Мы можем подтвердить, что Йоханна-Мария Лехтме допрошена“, – сказала ERR советник прокуратуры по связям с общественностью Герли Вахер.
На вопрос ERR, просила ли Лехтме, чтобы ее допросили в Украине, прокуратура отвечать отказалась. „При обнародовании данных мы всегда должны исходить из законного основания их разглашения. Поскольку персональные данные защищены, передача сведений о месте проживания или пребывания невозможна“, – отметили в прокуратуре.
В мае этого года, через год после появления подозрений, Центральная криминальная полиция предъявила Лехтме предварительные подозрения в связи с использованием средств организации „Слава Украине“.
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