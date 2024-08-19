ЧП и криминал
19.08.2024, 15:16

Прокуратура: Йоханна-Мария Лехтме допрошена по подозрению в хищении денег

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ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В прокуратуре подтвердили, что допрошена бывшая глава некоммерческого объединения „Слава Украине“ Йоханна-Мария Лехтме, которую подозревают в хищении денег, пишет RusERR.

„Мы можем подтвердить, что Йоханна-Мария Лехтме допрошена“, – сказала ERR советник прокуратуры по связям с общественностью Герли Вахер.

На вопрос ERR, просила ли Лехтме, чтобы ее допросили в Украине, прокуратура отвечать отказалась. „При обнародовании данных мы всегда должны исходить из законного основания их разглашения. Поскольку персональные данные защищены, передача сведений о месте проживания или пребывания невозможна“, – отметили в прокуратуре.

В мае этого года, через год после появления подозрений, Центральная криминальная полиция предъявила Лехтме предварительные подозрения в связи с использованием средств организации „Слава Украине“.

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