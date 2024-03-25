ЧП и криминал
25.03.2024, 07:15

3800 подслушанных встреч и телефонных переговоров. Крупный бизнесмен шпионил за деловым партнером

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Matthias Kalev
matthias.kalev@ekspress.ee
Редактор: Kerttu Jänese
kerttu.janese@ekspress.ee
ФОТО: Fotomontaaž: Delfi Meedia, Shutterstock

Член правления самого большого эстонского частного порта годами занимался прослушкой переговоров и встреч другого члена правления. После того как об этом факте стало известно, бизнесмен, ставший жертвой незаконной розыскной деятельности, припомнил странные эпизоды из своего прошлого, пишет издание Eesti Ekspress.

У члена правления Pärnu Sadam Мати Эйнманна (70) звонит телефон. Дело происходит 18 августа 2021 года.

„Привет! Звонил?“ - раздается в телефоне.

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