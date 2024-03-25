3800 подслушанных встреч и телефонных переговоров. Крупный бизнесмен шпионил за деловым партнером

Член правления самого большого эстонского частного порта годами занимался прослушкой переговоров и встреч другого члена правления. После того как об этом факте стало известно, бизнесмен, ставший жертвой незаконной розыскной деятельности, припомнил странные эпизоды из своего прошлого, пишет издание Eesti Ekspress.