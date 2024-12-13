НКО „Слава Украине“ могли обмануть как минимум на 400 000 евро

Все это выясняется из материалов Печерского районного суда города Киева, который 29 ноября в закрытом заседании рассмотрел материалы уголовного дела, собранные в ходе предварительного следствия.

Как следует из судебного постановления, украинские правоохранительные органы подозревают Васькива в незаконном использовании благотворительных пожертвований, полученных от НКО „Слава Украине“, и заключении сделок с целью собственного обогащения в особо крупных размерах, действуя в условиях военного положения.

Всего в период с сентября 2022 года по март 2023 года со счетов „Слава Украине“ украинской партнерской организации были перечислены средства в сумме 1 555 770,50 евро на приобретение транспортных средств, продуктовых наборов и различного оборудования для украинских военных.

Как считают правоохранители, Васькив из указанной суммы незаконно обратил в свою пользу пожертвования в размере 18 007 500 гривен (свыше 411 000 евро), чем нанес имущественный ущерб НКО „Слава Украине“ в особо крупном размере.

В 2023 году некоммерческая организация „Слава Украине“ собрала пожертвования на общую сумму 1 024 364,09 евро. Однако весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований и в мае бывшая руководительница организации Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой по возбужденному в связи с этим уголовному делу. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как в Украине, так и в Эстонии. После этого имиджевого удара поток пожертвований в значительной мере иссяк, и в последнее время составлял менее 2000 евро в месяц.

В конце окрября 2024 года эстонская некоммерческая организация „Слава Украине“, созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить