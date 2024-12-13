НКО „Слава Украине“ могли обмануть как минимум на 400 000 евро
Украинские правоохранительные органы считают, что эстонскую некоммерческую организацию „Слава Украине“ могли обмануть не менее чем на 400 000 евро. Главным подозреваемым власти Украины считают Геннадия Васькива - руководителя партнерской организации эстонского НКО „Все для перемоги“, в настоящее время он покинул Украину и находится в розыске. Об этом пишет Rus.err.ee.
Все это выясняется из материалов Печерского районного суда города Киева, который 29 ноября в закрытом заседании рассмотрел материалы уголовного дела, собранные в ходе предварительного следствия.
Как следует из судебного постановления, украинские правоохранительные органы подозревают Васькива в незаконном использовании благотворительных пожертвований, полученных от НКО „Слава Украине“, и заключении сделок с целью собственного обогащения в особо крупных размерах, действуя в условиях военного положения.
Всего в период с сентября 2022 года по март 2023 года со счетов „Слава Украине“ украинской партнерской организации были перечислены средства в сумме 1 555 770,50 евро на приобретение транспортных средств, продуктовых наборов и различного оборудования для украинских военных.
Как считают правоохранители, Васькив из указанной суммы незаконно обратил в свою пользу пожертвования в размере 18 007 500 гривен (свыше 411 000 евро), чем нанес имущественный ущерб НКО „Слава Украине“ в особо крупном размере.
В 2023 году некоммерческая организация „Слава Украине“ собрала пожертвования на общую сумму 1 024 364,09 евро. Однако весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований и в мае бывшая руководительница организации Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой по возбужденному в связи с этим уголовному делу. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как в Украине, так и в Эстонии. После этого имиджевого удара поток пожертвований в значительной мере иссяк, и в последнее время составлял менее 2000 евро в месяц.
В конце окрября 2024 года эстонская некоммерческая организация „Слава Украине“, созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств.