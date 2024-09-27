27.09.2024, 10:29
Майлис Репс признана виновной в присвоении и мошенничестве. Наказание более суровое, чем требовал прокурор(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Суд сегодня признал Майлис Репс виновной в присвоении и мошенничестве, которое совершено должностным лицом. Хотя прокурор требовал условного заключения сроком на один год, суд назначил Репс в общей сложности полтора года условного заключения.
Судья Мярт Томинг признал Репс виновной в присвоении и назначил ей наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения.
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