ЧП и криминал
27.09.2024, 10:29

Майлис Репс признана виновной в присвоении и мошенничестве. Наказание более суровое, чем требовал прокурор

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Майлис Репс в суде
Майлис Репс в суде
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Суд сегодня признал Майлис Репс виновной в присвоении и мошенничестве, которое совершено должностным лицом. Хотя прокурор требовал условного заключения сроком на один год, суд назначил Репс в общей сложности полтора года условного заключения.

Судья Мярт Томинг признал Репс виновной в присвоении и назначил ей наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения.

Кроме этого Томинг признал Репс виновной в мошенничестве в качестве должностного лица, за что назначил экс-министру год тюрьмы.

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