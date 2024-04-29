Полиция начала уголовное дело в связи с произошедшим в обществе студентов-медиков

Преcc-секретать Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердила Delfi, что Тартуское отделение полиции возбудило уголовное дело по статье 201 пенитенциарного кодекса (присвоение). Уголовное производство ведет Тартуское отделение полиции под управлением Лыунаской окружной прокуратуры.

В середине апреля мы писали, что Эстонское общество студентов-медиков (EAÜS) инициировало расследование, чтобы выяснить, в какой степени средства организации используются по назначению.

„Подозрения о нецелевом использовании средств возникли в ходе рутинной проверки. Ревизия проводится на основании Закона о некоммерческих объединения, точные обстоятельства выясняются“, - сказала тогда президент общества студентов-медиков Дорис Пооламетс, уточнив, что инспекцию проводит ревизионная комиссия EAÜS.

Как стало известно Delfi, речь идет о сумме почти в 10 000 евро.

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