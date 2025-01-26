ФОТО | Смотрите, как готовится ледовый холл „Тондираба“ к чемпионату Европы по фигурному катанию

Через несколько дней, 29 января, в арене „Тондираба“ начнется чемпионат Европы по фигурному катанию. Вице-председатель организационного комитета Маргус Хернитс сообщил ERR, что подготовка идет по плану. Команда организаторов уже знакома с процессом, и все будет готово за день до начала соревнований: установлены таблички, очищены полы и ковры, а лёд подготовлен для катания. Лёд на главной арене уже снят до нужной толщины, будет окрашен и нанесены логотипы. Также команда строит медиа-центры и другие зоны на одном из катков, который пришлось полностью растопить.

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллинне с 29 января по 2 февраля, обещает зрелищные выступления в мужском одиночном катании. Главными фаворитами считаются французские фигуристы Адам Сяо Хим Фа, двукратный чемпион Европы, и Кевин Аймоз. Оба спортсмена демонстрируют стабильность и возглавляют текущий рейтинг.

Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко занимающие 9-е и 10-е места в рейтинге сезона. Михаил имеет шанс подняться выше, так как несколько фигуристов впереди него имеют минимальное преимущество, что добавляет интриги в борьбу за медали.

Соревнования среди мужчин начнутся 30 января в 13:00, а произвольная программа и распределение медалей состоятся 1 февраля в 18:00.

В женском одиночном катании на чемпионате Европы Эстонию представит Нина Петрыкина. Её лучший результат в этом сезоне — 187,57 балла, что ставит её на шестое место в рейтинге. Среди главных претенденток на высокие места — Лара Наки Гутман из Италии с результатом 198,49 балла и двукратная чемпионка Европы Анастасия Губанова из Грузии, набравшая 195,91 балла в этом сезоне.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 29 января в 17:00, а произвольная программа состоится 31 января в 18:00.