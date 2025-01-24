15 лет назад они уже делали это! Братья Селевко надеются в Ласнамяэ снова исполнить свою мечту?

Александр и Михаил Селевко не раз делились своей мечтой — встать вместе на пьедестал на титульных соревнованиях. И что может быть более великолепным, чем осуществить эту мечту на домашнем чемпионате Европы? Впрочем, 15 лет назад, будучи ещё совсем юными, братья Селевко уже принимали участие в чемпионате Европы по фигурному катанию, который в 2010 году проходил в таллиннском Saku Suurhall. Тогда Михаилу было шесть с половиной лет, а Александру — всего на год больше.

„В 2010 году они были в числе тех малышей, которые открывали первый чемпионат Европы в Эстонии“, — поделилась с RusDelfi мама братьев - Галина.

ERR опубликовал видео, на котором дети готовятся к открытию чемпионата Европы, который пройдет в столичном Тондираба с 29 января по 2 февраля. „Увидела их ролик и вспомнила наш танец. Детей тогда отбирали, а тренировки проходили поздно, на льду в Юлемисте. Там было очень холодно, мы покупали термочехлы на коньки, совершенно теплую одежду. Родители очень волновались, чтобы дети не заболели“, — рассказала Ирина.

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Мама братьев с теплотой вспоминает те моменты, хотя и плохо помнит все детали: „Конечно, было очень здорово участвовать. На гала потом в общем танце Миша шел в паре с Плющенко, и был очень горд этим. Саша, если не ошибаюсь, был в паре с Волосожар и Морозовым“, — рассказала она.

Мама братьев не знает, как именно проходил отбор детей, так как этим занимались тренеры. „Нам просто сказали привезти детей. Помню, детям не разрешили взять с собой блокнотики, чтобы брать автографы. Фотографировать тоже не было возможности. Дети вернулись домой, а автографы были написаны у них на руках, и их нужно было мыть очень бережно, чтобы не стереть“, — вспоминает Галина.