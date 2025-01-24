15 лет назад они уже делали это! Братья Селевко надеются в Ласнамяэ снова исполнить свою мечту?
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллинне с 29 января по 2 февраля, и в мужском одиночном катании Эстонию будут представлять братья Михаил и Александр Селевко, которые 15 лет назад уже выходили на лед этого престижного турнира.
Александр и Михаил Селевко не раз делились своей мечтой — встать вместе на пьедестал на титульных соревнованиях. И что может быть более великолепным, чем осуществить эту мечту на домашнем чемпионате Европы? Впрочем, 15 лет назад, будучи ещё совсем юными, братья Селевко уже принимали участие в чемпионате Европы по фигурному катанию, который в 2010 году проходил в таллиннском Saku Suurhall. Тогда Михаилу было шесть с половиной лет, а Александру — всего на год больше.
„В 2010 году они были в числе тех малышей, которые открывали первый чемпионат Европы в Эстонии“, — поделилась с RusDelfi мама братьев - Галина.
ERR опубликовал видео, на котором дети готовятся к открытию чемпионата Европы, который пройдет в столичном Тондираба с 29 января по 2 февраля. „Увидела их ролик и вспомнила наш танец. Детей тогда отбирали, а тренировки проходили поздно, на льду в Юлемисте. Там было очень холодно, мы покупали термочехлы на коньки, совершенно теплую одежду. Родители очень волновались, чтобы дети не заболели“, — рассказала Ирина.
Мама братьев с теплотой вспоминает те моменты, хотя и плохо помнит все детали: „Конечно, было очень здорово участвовать. На гала потом в общем танце Миша шел в паре с Плющенко, и был очень горд этим. Саша, если не ошибаюсь, был в паре с Волосожар и Морозовым“, — рассказала она.
Мама братьев не знает, как именно проходил отбор детей, так как этим занимались тренеры. „Нам просто сказали привезти детей. Помню, детям не разрешили взять с собой блокнотики, чтобы брать автографы. Фотографировать тоже не было возможности. Дети вернулись домой, а автографы были написаны у них на руках, и их нужно было мыть очень бережно, чтобы не стереть“, — вспоминает Галина.
Через несколько дней Александр (23 года) и Михаил Селевко (22 года) начнут гонку за своей мечтой на чемпионате Европы в Тондираба, пишет Õhtuleht. „Перед соревнованиями я не чувствую нервозности, но ощущаю, что времени осталось очень мало, — говорит Александр с весёлым смехом. — Работы ещё очень много, а соревнования уже на носу“. „Сегодня мне пришла в голову точно такая же мысль. Похоже, надо начинать потихоньку собираться…“ — добавляет Михаил. На что старший брат мудро отвечает: „Потихоньку здесь уже ничего не получится“.
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне (29 января – 2 февраля) обещает захватывающие выступления в мужском одиночном катании. Главные фавориты – французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз, лидеры текущего рейтинга. Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко, занимающие 9-е и 10-е места. Михаил имеет шанс подняться в рейтинге.
Соревнования стартуют 30 января в 13:00, а произвольная программа – 1 февраля в 18:00.