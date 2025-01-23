ФОТО | Бренд аксессуаров для фигурного катания объявил о коллаборации с братьями Селевко
Крупный бренд аксессуаров для фигурного катания представил уникальную коллаборацию с выдающимися эстонскими фигуристами — братьями Михаилом и Александром Селевко.
Коллекция будет впервые представлена на Чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдет в 2025 году.
Эта коллаборация была создана с одной целью — поддержать Михаила и Александра на международной арене, а также объединить их фанатов через эксклюзивные аксессуары. Каждый элемент дизайна и цветовая палитра коллекции имеют глубокий смысл, отражая уникальность и стиль каждого из братьев.
Цветовая палитра: индивидуальность каждого фигуриста
Дизайн аксессуаров подчеркивает характер и творческое видение Михаила и Александра, используя их любимые цвета:
Выбор Михаила:Красный цвет олицетворяет силу, страсть и решимость — качества, которые определяют его яркие и мощные выступления. Желтый добавляет энергии, радости и блеска, подчеркивая его техническое мастерство и харизму на льду.
Выбор Александра:Зеленый символизирует рост, гармонию и стойкость, отражая его элегантность и умение находить баланс во всем. Фиолетовый добавляет нотки креативности, амбиции и загадочности, демонстрируя его способность рассказывать уникальные истории через свое катание.
Дизайн: движение вперед и поддержка
Ключевой элемент коллекции — стрелы, мощный визуальный образ, который символизирует прогресс, связь и движение вперед.
Центральная стрела представляет личностный рост, постоянное стремление к совершенству и достижению новых высот.
Боковые стрелы символизируют окружение и систему поддержки — людей и отношения, которые помогают двигаться вперед.
Коллекция включает аксессуары, которые подчеркнут индивидуальность каждого поклонника фигурного катания: стильные шарфы, защитные чехлы для коньков, браслеты и другие предметы с уникальным дизайном стрел и палитрой, вдохновленной братьями Селевко.
Эксклюзивность и доступность
Эти аксессуары станут настоящим символом поддержки Михаила и Александра. Каждый желающий сможет приобрести их на Чемпионате Европы и через эксклюзивные онлайн-продажи.
Эта коллаборация — не просто коллекция, а символ объединения. Она подчеркивает важность поддержки спортсменов и позволяет фанатам стать частью их пути к успеху.