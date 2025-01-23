ПРИЗЫВ | Знаете что-то интересное о чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне? Делитесь своими мыслями с Delfi!

Лучшие статьи часто появляются благодаря подсказкам наших читателей. Ценную информацию можно найти и в комментариях, но самый надежный способ сообщить журналисту о себе и своей информации — это написать нам.

Чем наши читатели могут быть полезны спортивной редакции? Возможностей много:

Если вы бывали на чемпионатах мира или Европы по фигурному катанию — дайте нам знать, и мы обязательно поделимся вашими эмоциями с другими читателями!

Есть истории связанные с нашими фигуристам? Отправьте их нам! На э-почту rus@delfi.ee или через соцсети.

Слышали интересную новость от друга о наших фигуристах? Напишите нам, чтобы мы исследовали информацию!

У вас есть личные воспоминания о прошлом чемпионате Европы в Таллинне? Сообщите нам!

Фигурное катание, как и любой другой спорт, не обходится без различных трудностей. Если вы или ваши друзья сталкивались с подобными проблемами, поделитесь своим опытом с нами! Ваши истории могут быть полезны и вдохновить других.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллинне с 29 января по 2 февраля. В мужском одиночном катании фаворитами являются французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз. Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко, занявшие 9-е и 10-е места в рейтинге. Михаил имеет шанс подняться выше благодаря минимальному преимуществу соперников.

В женском одиночном катании Эстонию представляет Нина Петрыкина, которая занимает 6-е место в рейтинге с результатом 187,57 балла. Главные конкурентки — Лара Наки Гутман (Италия) и Анастасия Губанова (Грузия).

Соревнования среди мужчин начнутся 30 января, произвольная программа — 1 февраля. В женском одиночном катании старт 29 января, произвольная программа — 31 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года пройдет в Таллинне с 27 января по 2 февраля. Это уже третий раз, когда столица Эстонии станет местом проведения этого престижного турнира, так как Таллинн принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию ранее в 2010 и 2022 годах.

Делитесь своими историями прямо здесь или отправляйте их на нашу почту. Пишите, не стесняйтесь — этот чемпионат Европы точно не будет скучным! Ваши истории смогут сделать его ещё более интересным и вдохновляющим для других.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить