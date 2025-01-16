Братья Селевко: домашний лед и болельщики - это плюс, который таит в себе минус
Александр и Михаил Селевко неоднократно говорили о своей мечте оказаться вдвоём на пьедестале на титульных соревнованиях. Что может быть прекраснее, чем осуществить эту мечту на домашнем чемпионате Европы?
Через две недели Александр (23 года) и Михаил Селевко (22 года) начнут гонку за своей мечтой на чемпионате Европы в Тондираба, пишет Õhtuleht. „Перед соревнованиями я не чувствую нервозности, но ощущаю, что времени осталось очень мало“, — говорит Александр с весёлым смехом. „Работы ещё очень много, а соревнования уже на носу.“ „Сегодня мне пришла в голову точно такая же мысль. Похоже, надо начинать потихоньку собираться…“ — добавляет Михаил. На что старший брат мудро отвечает: „Потихоньку здесь уже ничего не получится.“
Братья подчеркивают важность домашнего льда и своей аудитории, но каждый плюс всегда несет с собой и минус: „Все эти ожидания... Нет смысла себя обманывать. Мы ведь знаем, что все хотят победы. Ты чувствуешь и видишь эти ожидания почти на каждом шагу. Когда соревнования проходят за границей, этого нет“, — говорит Александр. „Мы не знаем заранее, сможем ли мы превратить родной лёд и поддержку зрителей в своё преимущество или нервы возьмут верх, и в голове промелькнёт мысль: это самое важное соревнование в жизни. Легко сказать, не думай так, но гораздо сложнее избежать этого“, — размышляет Михаил.
На чемпионате Европы выяснится, кто из братьев поедет на чемпионат мира в Бостон в конце марта. От этого будут зависеть дальнейшие планы каждого из них: „Есть два варианта: или после чемпионата Европы будет отдых, или работа“, — смеется Саша.
Серьезно добавляет он: „Мы не конкуренты. Важно только одно — один из нас должен завоевать для Эстонии два олимпийских места. Не важно, буду ли это я или Миша. Цель одна. На чемпионате мира никто не прощает ошибок. Нужно кататься идеально.“