Братья Селевко: домашний лед и болельщики - это плюс, который таит в себе минус

Через две недели Александр (23 года) и Михаил Селевко (22 года) начнут гонку за своей мечтой на чемпионате Европы в Тондираба, пишет Õhtuleht. „Перед соревнованиями я не чувствую нервозности, но ощущаю, что времени осталось очень мало“, — говорит Александр с весёлым смехом. „Работы ещё очень много, а соревнования уже на носу.“ „Сегодня мне пришла в голову точно такая же мысль. Похоже, надо начинать потихоньку собираться…“ — добавляет Михаил. На что старший брат мудро отвечает: „Потихоньку здесь уже ничего не получится.“

Братья подчеркивают важность домашнего льда и своей аудитории, но каждый плюс всегда несет с собой и минус: „Все эти ожидания... Нет смысла себя обманывать. Мы ведь знаем, что все хотят победы. Ты чувствуешь и видишь эти ожидания почти на каждом шагу. Когда соревнования проходят за границей, этого нет“, — говорит Александр. „Мы не знаем заранее, сможем ли мы превратить родной лёд и поддержку зрителей в своё преимущество или нервы возьмут верх, и в голове промелькнёт мысль: это самое важное соревнование в жизни. Легко сказать, не думай так, но гораздо сложнее избежать этого“, — размышляет Михаил.

Александр о психологе: „Это очень дорогое удовольствие“ „В начале сезона, да, было трудно. Я ожидал многого от себя, и другие тоже ожидали“, — говорит Александр. Откуда он знает об этих ожиданиях других? Может кто-то что-то сказал? „Я это чувствую. И я слышал эти разговоры. Не хочу точно говорить, от кого и что. Но это что-то новое для меня по сравнению с прошлым сезоном. Ожидания. Это сложно описать. Но я чувствую, что начинаю находить себя снова и надеюсь, что чемпионат Европы получится.“ Что касается отказа от работы с психологом, Александр приводит две причины: „В прошлом году я сам нашёл правильное и необходимое ощущение. Поэтому не хотел внешней помощи. Боялся, что это может разрушить это ощущение. Но перед чемпионатом мира я всё же обратился. Чемпионат мира прошёл хорошо, но я не знаю... После этого что-то изменилось. Потребовалось время, чтобы снова собраться. Вторая причина проще: это очень дорогое удовольствие! К сожалению, у меня нет достаточно средств, чтобы постоянно пользоваться этой услугой.“

На чемпионате Европы выяснится, кто из братьев поедет на чемпионат мира в Бостон в конце марта. От этого будут зависеть дальнейшие планы каждого из них: „Есть два варианта: или после чемпионата Европы будет отдых, или работа“, — смеется Саша.

Серьезно добавляет он: „Мы не конкуренты. Важно только одно — один из нас должен завоевать для Эстонии два олимпийских места. Не важно, буду ли это я или Миша. Цель одна. На чемпионате мира никто не прощает ошибок. Нужно кататься идеально.“

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