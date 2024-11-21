Единственная взрослая танцевальная пара Эстонии распалась. После насилия фигуристка не может себя заставить кататься

Французско-эстонский дует сложился в конце 2020 года, в январе 2021 года спортсмены официально объявили о своем сотрудничестве. Международный дебют состоялся в августе 2021 года в Куршавеле на этапе юниорского Гран-при: команда заняла пятое место в ритм-танце, но поднялась на третье место в произвольном танце и завоевала бронзовую медаль в общем зачете после американских команд Браун/Браун и Флорес/Царевски. Эта медаль стала первой медалью Эстонии на юниорском Гран-при в танцах на льду с 2011 года.

Поднявшись на взрослый уровень, Мазенг/Гайдаенко дебютировали в серии Challenger в ноябре на Кубке Варшавы 2021 года. На турнире они заняли пятнадцатое место. Позже в декабре они выиграли свой первый национальный титул среди взрослых на чемпионате Эстонии 2022 года, а затем вернулись в серию Challenger на Golden Spin 2021 в Загребе, где финишировали девятыми. Благодаря тому, что чемпионат Европы 2022 года проводился в Таллинне, а пара стала золотыми медалистами чемпионата Эстонии, Мазенг и Гайдаенко получили место от Эстонии в танцах на льду на чемпионате Европы 2022 года.