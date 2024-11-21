21.11.2024, 11:15
Единственная взрослая танцевальная пара Эстонии распалась. После насилия фигуристка не может себя заставить кататься
ФОТО: | Delfi Meedia
Единственная взрослая пара Эстонии в танцах на льду распалась. Француженка Солен Мазенг на своей странице в Instagram выложила трогательное видео лучших моментов совместной работы с эстонским фигуристом Марко Евгением Гайдаенко.
Французско-эстонский дует сложился в конце 2020 года, в январе 2021 года спортсмены официально объявили о своем сотрудничестве. Международный дебют состоялся в августе 2021 года в Куршавеле на этапе юниорского Гран-при: команда заняла пятое место в ритм-танце, но поднялась на третье место в произвольном танце и завоевала бронзовую медаль в общем зачете после американских команд Браун/Браун и Флорес/Царевски. Эта медаль стала первой медалью Эстонии на юниорском Гран-при в танцах на льду с 2011 года.
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