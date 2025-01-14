Нина Петрыкина о домашнем чемпионате Европы: нужно ещё время, чтобы я смогла показать своё лучшее катание

Готовясь к серьёзной борьбе в женском одиночном катании, Нина Петрыкина в минувшие выходные провела контрольный старт на домашнем турнире Gliss Open.

На соревнованиях Gliss Open, организованных школой фигурного катания Тийу Валгемяэ, приняли участие 350 фигуристов разных возрастных категорий из пяти стран. В одиночном катании среди женщин победила Нина Петрыкина, набравшая 186 баллов. Уже на следующий день она продолжила свои тренировки на льду в Хааберсти.

„Сейчас моя форма постепенно улучшается, но пока ещё не на самом высоком уровне. Мы работаем над тем, чтобы выйти на пик формы к чемпионату Европы. Я выполняла программы, выслушала комментарии судей и теперь начинаем работать над их замечаниями“, – рассказала Петрыкина в интервью ERR.

Она отметила, что требует доработки техника вращений и „дорожка шагов“, а также необходимо поработать над скоростью и обрести больше уверенности при выполнении сложных каскадов прыжков. „На тренировках всё получается лучше, там я чувствую себя в хорошей форме. Но на соревнованиях пока не могу показать то же самое. Думаю, мне нужно ещё немного времени, чтобы продемонстрировать свой лучший прокат“.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллинне с 28 января по 2 февраля в ледовом холле „Тондираба“. Эстонию в женском одиночном катании будет представлять Нина Петрыкина, а в мужском — братья Александр и Михаил Селевко.

В мужском одиночном катании фаворитами являются французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз. Михаил и Александр Селевко занимают 9-е и 10-е места в рейтинге.

Нина Петрыкина, занимающая 6-е место в рейтинге с результатом 187,57 балла, будет бороться за медали. Лидерами сезона являются Лара Наки Гутман (198,49) и Анастасия Губанова (195,91).

Основная борьба в танцах на льду ожидается между итальянской парой Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри и британцами Лилой Фир и Льюисом Гибсоном.

В парном катании не примет участие итальянская пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе из-за травмы. Фаворитами считаются немецкие фигуристы Минерва Фабиенна Хасет и Никита Володин.

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