Действующая чемпионка Луна Хендрикс пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллинне

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, начавшая сезон с третьего места на турнире в Шанхае после ошибки в произвольной программе, решила взять паузу и пропустить ряд соревнований, сообщает ERR Sport. В начале декабря она подвернула лодыжку на тренировке, из-за чего не успела восстановиться к чемпионату Европы в Таллинне.

По данным бельгийских СМИ, Хендрикс возобновила тренировки в январе, но боли не прошли. Последнее обследование выявило наличие жидкости и кисты в суставе лодыжки, что делает ее нестабильной.

„Из-за нестабильности Луна не может выполнять важные прыжки даже на тренировках, поэтому участие в чемпионате Европы исключено“, — сообщили в её агентстве.

„Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и все пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку.

Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования“, – сказала Хендрикс.

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Таллинне с 29 января по 2 февраля, обещает зрелищные выступления в мужском одиночном катании. Главными фаворитами считаются французы Адам Сяо Хим Фа, двукратный чемпион Европы, и Кевин Аймоз. Оба фигуриста демонстрируют стабильность и возглавляют текущий рейтинг.

Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко занимающие 9-е и 10-е места в рейтинге сезона. Михаил имеет шанс подняться выше, так как несколько фигуристов впереди него имеют минимальное преимущество, что добавляет интриги в борьбу за медали.

Соревнования среди мужчин начнутся 30 января в 13:00, а произвольная программа и распределение медалей состоятся 1 февраля в 18:00.