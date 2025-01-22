Действующая чемпионка Луна Хендрикс пропустит чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллинне
В прошлом году бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завоевала свою первую золотую медаль на чемпионате Европы, однако в этом году она не примет участие в чемпионате Европы в Таллинне и не будет защищать свой титул.
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, начавшая сезон с третьего места на турнире в Шанхае после ошибки в произвольной программе, решила взять паузу и пропустить ряд соревнований, сообщает ERR Sport. В начале декабря она подвернула лодыжку на тренировке, из-за чего не успела восстановиться к чемпионату Европы в Таллинне.
По данным бельгийских СМИ, Хендрикс возобновила тренировки в январе, но боли не прошли. Последнее обследование выявило наличие жидкости и кисты в суставе лодыжки, что делает ее нестабильной.
„Из-за нестабильности Луна не может выполнять важные прыжки даже на тренировках, поэтому участие в чемпионате Европы исключено“, — сообщили в её агентстве.
„Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и все пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку.
Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования“, – сказала Хендрикс.
Чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Таллинне с 29 января по 2 февраля, обещает зрелищные выступления в мужском одиночном катании. Главными фаворитами считаются французы Адам Сяо Хим Фа, двукратный чемпион Европы, и Кевин Аймоз. Оба фигуриста демонстрируют стабильность и возглавляют текущий рейтинг.
Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко занимающие 9-е и 10-е места в рейтинге сезона. Михаил имеет шанс подняться выше, так как несколько фигуристов впереди него имеют минимальное преимущество, что добавляет интриги в борьбу за медали.
Соревнования среди мужчин начнутся 30 января в 13:00, а произвольная программа и распределение медалей состоятся 1 февраля в 18:00.
В женском одиночном катании на чемпионате Европы Эстонию представит Нина Петрыкина. Её лучший результат в этом сезоне — 187,57 балла, что ставит её на шестое место в рейтинге. Среди главных претенденток на высокие места — Лара Наки Гутман из Италии с результатом 198,49 балла и двукратная чемпионка Европы Анастасия Губанова из Грузии, набравшая 195,91 балла в этом сезоне.
Соревнования в женском одиночном катании стартуют 29 января в 17:00, а произвольная программа состоится 31 января в 18:00.