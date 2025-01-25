25.01.2025, 17:21
Суд рассмотрел дело о досрочном освобождении мужчины, убившего четырех членов семьи. Сам заключенный был против освобождения(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
"У меня было нервное напряжение, все шло кругом“, — сказал в суде 25 лет назад Энн Тилга, отбывающий пожизненное наказание. На днях он вновь предстал перед судом.
Тартуская тюрьма и Лыунаская окружная прокуратура не поддержали возможность условно-досрочного освобождения Энн Тильга, убившего в ноябре 1999 года четырех человек и отбывающего сейчас пожизненное наказание. На заседании Тартуского уездного суда Тильга заявил, что и сам не хочет выходить на свободу. Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав осужденного, пришел к выводу, что условно-досрочное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы не является обоснованным.
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