Суд рассмотрел дело о досрочном освобождении мужчины, убившего четырех членов семьи. Сам заключенный был против освобождения

Тартуская тюрьма и Лыунаская окружная прокуратура не поддержали возможность условно-досрочного освобождения Энн Тильга, убившего в ноябре 1999 года четырех человек и отбывающего сейчас пожизненное наказание. На заседании Тартуского уездного суда Тильга заявил, что и сам не хочет выходить на свободу. Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав осужденного, пришел к выводу, что условно-досрочное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы не является обоснованным.