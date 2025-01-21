Депутат Таллиннского горсобрания: осуждаете жест Илона Маска? Сядьте и молчите!
Илон Маск устроил „римский салют“ в честь инаугурации Трампа, что вызвало бурную критику со стороны левых, прогрессистов и прочих. Не буду защищать Маска. Какими бы ни были его мотивы, этот жест был лишним. Так же излишни и голоса тех, кто за последние 15 месяцев не видел проблемы в различных проявлениях антисемитизма, пишет депутат Таллиннского городского собрания Гаспар Шабад.
Если ваша реакция на террористический акт 7 октября была „это сопротивление, а не терроризм“ или „это операция Моссада“, сядьте и молчите.
Если вы отрицали массовую волну изнасилований 7 октября, сядьте и молчите.
Если ваша реакция на многочасовую „охоту на евреев“ в Амстердаме была „сами виноваты“, сядьте и молчите.
Если вы поддерживали тех, кто систематически срывал плакаты с изображением заложников в городе, сядьте и молчите.
Если вы оправдывали незаконных захват университетских зданий, преследование еврейских студентов в учебных заведениях, исключение еврейских студенческих организаций из студенческих советов, сядьте и молчите.
Если вы оправдывали резкий рост задокументированных антисемитских нападений и заявлений словами „антисионизм — это не антисемитизм“, сядьте и молчите.
Если вы обвиняете Израиль в гражданских потерях, но поддерживаете хуситов, которые регулярно атакуют грузовые суда третьих стран (гражданские цели), чей лозунг включает „смерть евреям“, или „Хезболлу“, чьи ракеты вынудили весь Северный Израиль эвакуироваться на целый год, сядьте и молчите.
Если для вас разрушения в войне — это доказательство геноцида и целенаправленного уничтожения, но в других зонах конфликта (Украина, Ливия, Сирия, Судан и т. д.) разрушение инфраструктуры — это „досадное, но понятное последствие“, сядьте и молчите.
Если для вас проблема состоит в несовершеннолетних, находящихся в израильских тюрьмах, но не в военных лагерях ХАМАСа для несовершеннолетних, детских передачах о том, как убивать евреев, и школьных постановках, прославляющих прежние теракты, сядьте и молчите.
Если вы постоянно говорите о Накбе (понятие, используемое рядом арабских источников применительно к исходу около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны), но не упоминаете, что миллион евреев бежали из стран Ближнего Востока под угрозой смерти одновременно с этими событиями, сядьте и молчите.
Если вы распространяете тезис о том, что евреи — это белые колонисты из Европы, хотя демографически более половины евреев в Израиле — потомки тех самых ближневосточных (мизрахи) евреев, сядьте и молчите.
Если вы считаете достоверной статистику смертей от Министерства здравоохранения Газы, где среди погибших только гражданские и ни одного боевика ХАМАСа, но скептически относитесь к данным Израиля, называя их „сионистской пропагандой“, сядьте и молчите.
Если вы считаете национальный телеканал Катара (местный аналог Russia Today) Al-Jazeera источником истины, хотя издание из-за своей предвзятости запрещено в Саудовской Аравии, Бахрейне, Египте, ОАЭ, Йемене, Ливии, Иордании, Израиле и Палестинской автономии, сядьте и молчите.
Если вы поддерживаете Эстонский центр по правам человека в его стремлении легализовать через суд использование лозунга „от реки до моря“, особенно если вы жертвовали деньги на судебные расходы, сядьте и молчите.
Этот список можно продолжать бесконечно, но пора подвести черту. Дорогие „правозащитники“, „прогрессисты“ и прочие подобные личности, вы своими действиями показали, какие у вас ценности. На вид гуманисты с большим сердцем, внутри — пустота, как у логотипа Kõigi Eesti. За последние 15 месяцев вы оправдывали и поддерживали современных нацистов, которые открыто заявляют, что их цель — убивать евреев. Уж точно не вам осуждать что-либо, связанное с Маском. Сядьте, молчите и, если возможно, займитесь самоанализом.
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