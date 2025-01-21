Если ваша реакция на террористический акт 7 октября была „это сопротивление, а не терроризм“ или „это операция Моссада“, сядьте и молчите.

Если вы отрицали массовую волну изнасилований 7 октября, сядьте и молчите.

Если ваша реакция на многочасовую „охоту на евреев“ в Амстердаме была „сами виноваты“, сядьте и молчите.

Если вы поддерживали тех, кто систематически срывал плакаты с изображением заложников в городе, сядьте и молчите.

Если вы оправдывали незаконных захват университетских зданий, преследование еврейских студентов в учебных заведениях, исключение еврейских студенческих организаций из студенческих советов, сядьте и молчите.

Если вы оправдывали резкий рост задокументированных антисемитских нападений и заявлений словами „антисионизм — это не антисемитизм“, сядьте и молчите.

Если вы обвиняете Израиль в гражданских потерях, но поддерживаете хуситов, которые регулярно атакуют грузовые суда третьих стран (гражданские цели), чей лозунг включает „смерть евреям“, или „Хезболлу“, чьи ракеты вынудили весь Северный Израиль эвакуироваться на целый год, сядьте и молчите.

Если для вас разрушения в войне — это доказательство геноцида и целенаправленного уничтожения, но в других зонах конфликта (Украина, Ливия, Сирия, Судан и т. д.) разрушение инфраструктуры — это „досадное, но понятное последствие“, сядьте и молчите.

Если для вас проблема состоит в несовершеннолетних, находящихся в израильских тюрьмах, но не в военных лагерях ХАМАСа для несовершеннолетних, детских передачах о том, как убивать евреев, и школьных постановках, прославляющих прежние теракты, сядьте и молчите.

Если вы постоянно говорите о Накбе (понятие, используемое рядом арабских источников применительно к исходу около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны), но не упоминаете, что миллион евреев бежали из стран Ближнего Востока под угрозой смерти одновременно с этими событиями, сядьте и молчите.