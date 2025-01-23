Как стало возможным тюремное убийство известного блогера? Сокамерник превратил в оружие предмет гигиены

Прокуратура активно сопротивлялась ходатайству родственников убитого в тюремной камере блогера Сэма Карлоса Колька о включении Эстонской Республики в качестве гражданского ответчика в уголовное дело против Марека Мадисоо в лице Министерства юстиции, которому подчиняется Таллиннская тюрьма.

Прокурор Диана Хелила обосновала это тем, что представленное суду обвинительное заключение сосредоточено на действиях Мадисоо, а не на оценке деятельности или бездействия Таллиннской тюрьмы.

Так были ли со стороны тюрьмы нарушения и какие именно? Почему в тюрьме по-прежнему небезопасно и что такого разрешают держать в камере, чтобы обеспечить права заключенных и уважение их достоинства?

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