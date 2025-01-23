23.01.2025, 09:25
Как стало возможным тюремное убийство известного блогера? Сокамерник превратил в оружие предмет гигиены
Будет ли государство отвечать за халатность?
Прокуратура активно сопротивлялась ходатайству родственников убитого в тюремной камере блогера Сэма Карлоса Колька о включении Эстонской Республики в качестве гражданского ответчика в уголовное дело против Марека Мадисоо в лице Министерства юстиции, которому подчиняется Таллиннская тюрьма.
Прокурор Диана Хелила обосновала это тем, что представленное суду обвинительное заключение сосредоточено на действиях Мадисоо, а не на оценке деятельности или бездействия Таллиннской тюрьмы.
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