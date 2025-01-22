ЧП и криминал
22.01.2025, 10:55

Женщина, шпионившая в пользу Китая: я не хотела действовать против своей страны

 
Герли Мутсо хочет выйти на свободу досрочно
Герли Мутсо
Герли Мутсо
ФОТО: Aleksander Pihlak | Delfi Meedia

Осужденная за деятельность против Эстонской Республики Герли Мутсо хочет выйти на свободу досрочно и планирует приступить к работе в финской юридической фирме.

„Я хочу начать свою жизнь с чистого листа и двигаться дальше. Поддержать близких в трудную минуту. Я хочу зарабатывать на пенсию, чтобы не быть обузой для своих родных и общества“, — сказала на сегодняшнем заседании суда Мутсо, приговоренная к длительному сроку за шпионаж в пользу Китая.

Мутcо, четыре года проработавшая на военную разведку Китая, была приговорена к восьми с половиной годам тюремного заключения, до марта 2029 года. На сегодняшний день она уже отбыла больше половины, что дало ей возможность подать заявление о досрочном освобождении под электронный надзор.

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