„Я хочу начать свою жизнь с чистого листа и двигаться дальше. Поддержать близких в трудную минуту. Я хочу зарабатывать на пенсию, чтобы не быть обузой для своих родных и общества“, — сказала на сегодняшнем заседании суда Мутсо, приговоренная к длительному сроку за шпионаж в пользу Китая.