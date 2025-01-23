В Эстонии самая высокая в ЕС доля работающих пенсионеров

„Данные Евростата, опубликованные в декабре, показали, что 54,9% жителей Эстонии продолжают работать после получения пенсии по старости, что является самым высоким показателем в Европейском союзе. Второе место занимает соседняя Латвия, где работают 44,2% пенсионеров, а третье место также принадлежит странам Балтии – в Литве работают 43,7% людей, получающих пенсию по старости“, – сказал фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон.

Он отметил, что работа на пенсии сама по себе не является проблемой, но поскольку большинство делает это по финансовым причинам, ситуация вызывает беспокойство. Согласно полученным данным, 31,6% людей вынуждены были продолжать работать после выхода на пенсию, потому что им нужен был дополнительный доход для жизни. В Эстонии каждый четвёртый работающий пенсионер продолжал работать, потому что получаемый им дополнительный доход казался достаточно привлекательным.

„В процветающих странах – Швейцарии, Нидерландах, Дании и Норвегии – работают в среднем 24% пенсионеров по старости, причём 60% людей продолжают работать не из-за дополнительного дохода, а потому, что им очень нравится их работа. В Эстонии только четверть респондентов называют удовольствие от работы причиной того, что они продолжают работать, а каждый десятый работающий пенсионер говорит, что это происходит потому, что он хочет быть социально активным“, – говорит Мадиссон.

Данные Евростата показали, что доля людей, зарабатывающих дополнительные деньги на пенсии, самая низкая в Румынии, Греции и Испании, где работают менее 5% пенсионеров по старости.

Данные Eurostat основаны на исследовании рабочей силы Европейского союза и охватывают людей в возрасте от 50 до 74 лет, получающих пенсию по старости

В прошлом году Luminor заказал исследование у компании Norstat, которое показало, что 65% жителей Эстонии считают, что их финансовое положение на пенсии будет очень хорошим или скорее хорошим. Однако Мадиссон подчеркнул, что государственная пенсия отнюдь не обеспечивает пенсионеру того же уровня жизни, что и во время работы.