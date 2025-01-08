08.01.2025, 21:00
„Почему пенсия уменьшилась“? Инфотелефон Департамента социального страхования разрывался от телефонных звонков(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начавшемся году изменился не только срок выплаты пенсий. Многие пенсионеры, получив пенсию, задались вопросом, почему сумма, поступившая на банковский счет, оказалась меньше, чем в прошлом году.
Сотрудники Департамента социального страхования не исключают, что в следующий раз пенсионеры будут обращаться к ним с вопросами и в апреле. „В апреле пенсии выплатят 7-го числа, поскольку 5 апреля выпадает на субботу. Кроме того, 1 апреля произойдет индексация пенсий“, — сказала Кристина Пяхкель, руководитель отдела разработок Департамента социального страхования, добавив, что индексация пенсии увеличит сумму брутто и, следовательно, снова повлияет на размер подоходного налога.
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