„Почему пенсия уменьшилась“? Инфотелефон Департамента социального страхования разрывался от телефонных звонков

Сотрудники Департамента социального страхования не исключают, что в следующий раз пенсионеры будут обращаться к ним с вопросами и в апреле. „В апреле пенсии выплатят 7-го числа, поскольку 5 апреля выпадает на субботу. Кроме того, 1 апреля произойдет индексация пенсий“, — сказала Кристина Пяхкель, руководитель отдела разработок Департамента социального страхования, добавив, что индексация пенсии увеличит сумму брутто и, следовательно, снова повлияет на размер подоходного налога.

„На мой счет пенсия поступила в понедельник, 6 января. Я знал, что срок выплаты пенсий изменился, и не волновался. Но я был удивлен тем, что пенсия стала меньше почти на 20 евро, сумма для пенсионера немаленькая, на эти деньги можно купить продуктов на несколько дней“, — сказал изданию Maaleht один пожилой человек.