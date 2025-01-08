Новости Эстонии
08.01.2025, 21:00

„Почему пенсия уменьшилась“? Инфотелефон Департамента социального страхования разрывался от телефонных звонков

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Около тысячи пенсионеров позвонили на инфолинию Департамента социального страхования. Фото иллюстративное.
Около тысячи пенсионеров позвонили на инфолинию Департамента социального страхования. Фото иллюстративное.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

В начавшемся году изменился не только срок выплаты пенсий. Многие пенсионеры, получив пенсию, задались вопросом, почему сумма, поступившая на банковский счет, оказалась меньше, чем в прошлом году.

Сотрудники Департамента социального страхования не исключают, что в следующий раз пенсионеры будут обращаться к ним с вопросами и в апреле. „В апреле пенсии выплатят 7-го числа, поскольку 5 апреля выпадает на субботу. Кроме того, 1 апреля произойдет индексация пенсий“, — сказала Кристина Пяхкель, руководитель отдела разработок Департамента социального страхования, добавив, что индексация пенсии увеличит сумму брутто и, следовательно, снова повлияет на размер подоходного налога.

„На мой счет пенсия поступила в понедельник, 6 января. Я знал, что срок выплаты пенсий изменился, и не волновался. Но я был удивлен тем, что пенсия стала меньше почти на 20 евро, сумма для пенсионера немаленькая, на эти деньги можно купить продуктов на несколько дней“, — сказал изданию Maaleht один пожилой человек.

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