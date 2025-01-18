ОПРОС | 20 евро – много или мало? Что вы думаете о повышении платы за визит к врачу?

Стоимость увеличится с пяти евро до 20, но при этом существует исключение: если после посещения EMO потребуется стационарное лечение, то в более сложных случаях платить за визит не придется.

Стоит помнить, что посещение семейного врача останется бесплатным. Кроме того, существует справочный номер семейных врачей 1220, где вам помогут решить проблемы со здоровьем или подскажут, куда обратиться.

По словам эксперта по финансированию здравоохранения Министерства социальных дел Ли Пярг, при повышении платы за визит к врачу-специалисту не забыли и о наиболее уязвимых группах населения. Более низкая плата в 5 евро за визит к специалистам, включая EMO, будет действовать для следующих категорий:

беременные женщины;

матери, у которых ребенок младше года;

дети до 19 лет;

состоящие на учете в Кассе по безработице;

те, кто получает прожиточное пособие;

лица с частичной или полной потерей трудоспособности;

пенсионеры по возрасту или по нетрудоспособности;

люди старше 63 лет.

Большинство пациентов, нуждающихся в помощи врачей специалистов, – это пенсионеры, которые уже сейчас платят 5 евро за визит, для них ничего не изменится.

Также плата за визит не может взиматься, если пациента направляют к другому специалисту внутри одного учреждения. С беременных женщин нельзя взимать плату за визит, если амбулаторная специализированная помощь предоставляется в связи с беременностью или родами.

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