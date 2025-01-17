„Если человек нуждается в экстренной помощи, семья сможет найти 20 евро на лечение“. Глава Таллиннской скорой помощи о росте цен на медицинские услуги

Стоимость увеличится с пяти евро до 20, но при этом существует исключение: если после посещения EMO потребуется стационарное лечение, то в более сложных случаях платить за визит не придется.

„Хочу пояснить, что медики уже давно выступали за введение более высокой платы за визит в EMO, чтобы отделение экстренной медицины не использовали для обращений по незначительным проблемам со здоровьем“, – комментирует эксперт по финансированию здравоохранения Министерства социальных дел Ли Пярг.