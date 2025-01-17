17.01.2025, 07:48
„Если человек нуждается в экстренной помощи, семья сможет найти 20 евро на лечение“. Глава Таллиннской скорой помощи о росте цен на медицинские услуги(10)
ФОТО: | Õhtuleht
С 1 апреля работающие жители Эстонии будут платить в 4 раза больше за визит к врачу-специалисту и за посещение отделения неотложной помощи (EMO). RusDelfi выяснил, как новые правила повлияют на пациентов. Спойлер - для пенсионеров ничего не изменится.
Стоимость увеличится с пяти евро до 20, но при этом существует исключение: если после посещения EMO потребуется стационарное лечение, то в более сложных случаях платить за визит не придется.
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