Новости Эстонии
17.01.2025, 07:48

„Если человек нуждается в экстренной помощи, семья сможет найти 20 евро на лечение“. Глава Таллиннской скорой помощи о росте цен на медицинские услуги

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

С 1 апреля работающие жители Эстонии будут платить в 4 раза больше за визит к врачу-специалисту и за посещение отделения неотложной помощи (EMO). RusDelfi выяснил, как новые правила повлияют на пациентов. Спойлер - для пенсионеров ничего не изменится.

Стоимость увеличится с пяти евро до 20, но при этом существует исключение: если после посещения EMO потребуется стационарное лечение, то в более сложных случаях платить за визит не придется.

„Хочу пояснить, что медики уже давно выступали за введение более высокой платы за визит в EMO, чтобы отделение экстренной медицины не использовали для обращений по незначительным проблемам со здоровьем“, – комментирует эксперт по финансированию здравоохранения Министерства социальных дел Ли Пярг.

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