Если в ЕС только 13% продолжают трудиться после выхода на пенсию, в Эстонии таких — более половины

Исследование европейского рынка труда за 2023 год раскрывает важные социальные тенденции. В большинстве стран ЕС пенсионеры завершали свою трудовую деятельность в течение первых шести месяцев после получения права на пенсию: 22,4% вовсе не работали, а 64,7% прекращали работать. Лишь 13% находили в себе силы и желание продолжить карьеру.

Однако общая картина по ЕС крайне разнородная. Различается она даже если взглянуть на Северную Европу и страны Балтии. В Эстонии, Латвии и Литве доля продолжающих работать пенсионеров впечатляет: 54,9%, 44,2% и 43,7% соответственно. Эти страны стали абсолютными лидерами в ЕС по данному показателю. Впрочем Швеция (41,7%), Норвегия (37,6%) и Финляндия (28,6%) подтверждают тенденцию, характерную для всего северного региона, где пожилые люди предпочитают оставаться активными на рынке труда дольше обычного. Даже Финляндия с её относительно „низким“ показателем демонстрирует результат более чем вдвое выше среднеевропейского уровня.

Финансовая необходимость стала причиной продолжения трудовой деятельности для 31,6% эстонских пенсионеров — это немного выше среднего показателя по ЕС. Однако гораздо больше внимания привлекает другой аспект: 25,8% эстонцев, достигших пенсионного возраста, остаются на работе из-за ее финансовой привлекательности. Этот показатель более чем вдвое превышает среднеевропейский уровень в 9,1%.

В то же время доля тех, кто работает ради удовольствия и поддержания продуктивной жизни, в Эстонии заметно ниже: всего 24,2% против средних по ЕС 36,3%. Подобная тенденция наблюдается и в отношении социальной интеграции: лишь 9,4% эстонских пенсионеров называют её ключевым мотивом, в то время как по Европе этот показатель достигает 11,2%.

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