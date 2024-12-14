14.12.2024, 12:45
ГРАФИКА | В Эстонии пенсионеры вынуждены работать — в стране таких более половины(13)
В Эстонии, Латвии и Литве доля работающих на пенсии впечатляет
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Исследование рынка труда Европейского союза за 2023 год выявило любопытную тенденцию: Эстония лидирует по доле работающих пенсионеров. В то время как в среднем по ЕС только 13% продолжают трудиться после выхода на пенсию, в Эстонии таких — более половины.
Исследование европейского рынка труда за 2023 год раскрывает важные социальные тенденции. В большинстве стран ЕС пенсионеры завершали свою трудовую деятельность в течение первых шести месяцев после получения права на пенсию: 22,4% вовсе не работали, а 64,7% прекращали работать. Лишь 13% находили в себе силы и желание продолжить карьеру.
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