17.01.2025, 08:42
С весны многие пенсионеры начнут платить подоходный налог(9)
ФОТО: | Shutterstock
Сейчас примерно половина пенсионеров не должны платить подоходный налог. Однако предстоящий 1 апреля рост пенсий повысит у многих из них пенсию выше порога в 776 евро, что повлечет за собой обязанность уплаты налога.
В Эстонии насчитывается 328 000 получателей пенсии, из которых примерно 47% получают пенсию, которая выше, чем действующий необлагаемый подоходным налогом предел в 776 евро. Поэтому вступившая в начале года более высокая — 22% - ставка подоходного налога сократила пенсии по меньшей мере 155 000 человек. К тому же снижение доходов постигло и десятки тысяч пенсионеров, которые по-прежнему также работают на зарплате.
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