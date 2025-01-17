Экономика
17.01.2025, 08:42

С весны многие пенсионеры начнут платить подоходный налог

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Пенсионерка. Иллюстративный снимок
Пенсионерка. Иллюстративный снимок
ФОТО: Matej Kastelic | Shutterstock

Сейчас примерно половина пенсионеров не должны платить подоходный налог. Однако предстоящий 1 апреля рост пенсий повысит у многих из них пенсию выше порога в 776 евро, что повлечет за собой обязанность уплаты налога.

В Эстонии насчитывается 328 000 получателей пенсии, из которых примерно 47% получают пенсию, которая выше, чем действующий необлагаемый подоходным налогом предел в 776 евро. Поэтому вступившая в начале года более высокая — 22% - ставка подоходного налога сократила пенсии по меньшей мере 155 000 человек. К тому же снижение доходов постигло и десятки тысяч пенсионеров, которые по-прежнему также работают на зарплате.

Однако сложно выяснить, у какого числа пенсионеров и насколько сократились доходы в результате налогового изменения, так как статистические данные различных ведомств не совпадают.

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