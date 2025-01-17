С весны многие пенсионеры начнут платить подоходный налог

В Эстонии насчитывается 328 000 получателей пенсии, из которых примерно 47% получают пенсию, которая выше, чем действующий необлагаемый подоходным налогом предел в 776 евро. Поэтому вступившая в начале года более высокая — 22% - ставка подоходного налога сократила пенсии по меньшей мере 155 000 человек. К тому же снижение доходов постигло и десятки тысяч пенсионеров, которые по-прежнему также работают на зарплате.