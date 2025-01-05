ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Как выйти на пенсию раньше срока и не потерять деньги?

Многодетность и трудовой стаж 40 лет позволяют выйти на пенсию досрочно

Выйти на пенсию досрочно можно на основании количества детей. Например, если в семье три ребенка, то родитель может уйти на пенсию раньше на год, если четыре – на три года раньше, если пятеро детей – на четыре года раньше. Или же родители могут поделить эти права пополам. И в этом случае размер пенсии не становится меньше. Кроме того, человек может продолжать дополнительно работать.

Еще один вариант – это гибкая пенсия, когда можно выйти раньше на срок до пяти лет. Но в этом случае важно, чтобы трудовой стаж человека был минимум 40 лет.

Начисление пенсии индивидуально для каждого

Размер пенсии начисляется каждому человеку индивидуально в зависимости от его стажа, от того, в какие периоды он работал, а также в зависимости от того, на какие дополнительные выплаты у него имеется право.

„Народная пенсия у нас фиксированная, это 372 евро, а остальные виды пенсий подразумевают, что отдельно каждому человеку начисляется определенная сумма“, – пояснила консультант по вопросам пенсионной грамотности при Министерстве социальных дел Людмила Кондрашова.

Она подчеркнула, что если человек пользуется гибкой пенсией и выходит на пенсию досрочно, то это не означает, что базовая часть и годовой коэффициент не будут меняться. Каждый год 1 апреля, если происходит индексация пенсий, размеры абсолютно всех пенсий пересчитываются.

Кондрашова также отметила, что в любом случае выгоднее дополнительно работать, потому что даже если человек работает на полставки и, к примеру, получает половину от минимальной зарплаты, то в будущем это даст ему дополнительный размер пенсии. Работающие пенсионеры понемногу увеличивают размер своей пенсии.

Пенсии и пособия в некоторых случаях будут перечисляться позже, но пенсии по старости вырастут

С января 2025 года, когда 5-е число выпадает на выходные, пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник следующей недели, а не в предыдущую пятницу, как это было раньше. Это изменение затронет около 325 тысяч пенсионеров. Также оно касается тех, кто обычно получает 5-го числа социальные пособия. В остальные месяцы, когда 5-е число выпадает на рабочий день, пенсии будут выплачиваться, как обычно. При этом средняя пенсия по старости, которая в 2024 году составляла 776 евро, в новом году достигнет 814 евро.

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