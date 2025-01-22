МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“ не смог остановить, набравший ход „Пярну“

В первом сете „Сельвер/ТалТех“ одержал победу со счётом 25:18. Во втором и третьем сетах сильнее оказался „Пярну“, выиграв их со счётом 25:20 и 25:23 соответственно. Четвёртый сет также получился напряжённым, но „Пярну“ вновь оказался сильнее, завершив его со счётом 25:23.

После сегодняшней игры в Балтийской волейбольной лиге команда „Пярну“ возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. На втором месте расположился тартуский „Бигбанк“, имеющий 33 очка и две игры в запасе. Третью строчку занимает „Екабпилс“ с 21 очком. Четвертое место у „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое — у „Робежсардсе“ с 19 очками. На шестой позиции находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 14 очками, а замыкает таблицу „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками.