МАТЧ В ЗАПИСИ | Один из лидеров Балтийской волейбольной лиги уверенно обыграл аутсайдера

В последние месяцы волейбольный клуб „Пярну“ находится в отличной форме, одержав девять побед в последних 11 матчах в лиге. С 31 очком команда занимает второе место в таблице, уступая только тартускому „Бигбанку“ (33 очков), у которого игра в запасе.