18.01.2025, 15:03
МАТЧ В ЗАПИСИ | Один из лидеров Балтийской волейбольной лиги уверенно обыграл аутсайдера
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 18 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, клуб „Пярну“ обыграл на родной площадке команду „Эзерземе/ДУ“ со счетом 3:0 (25:13; 25:22; 25:20).
В последние месяцы волейбольный клуб „Пярну“ находится в отличной форме, одержав девять побед в последних 11 матчах в лиге. С 31 очком команда занимает второе место в таблице, уступая только тартускому „Бигбанку“ (33 очков), у которого игра в запасе.
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