19.01.2025, 12:18
МАТЧ В ЗАПИСИ | Действующий чемпион балтийской волейбольной лиги потерпел крупное поражение от латвийского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 19 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ проиграл в родных стенах „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса со счетом 0:3 (23:25; 21:25; 21:25).
В турнирной таблице чемпионата действующий победитель лиги „Сельвер/ТалТех“ занимает теперь последнее мест с 12 очками. Команда одержала четыре победы и потерпела 10 поражений. На шестое место поднялся клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, имея в активе 14 очков, пять побед и десять поражений.
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