МАТЧ В ЗАПИСИ | Действующий чемпион балтийской волейбольной лиги потерпел крупное поражение от латвийского клуба

В турнирной таблице чемпионата действующий победитель лиги „Сельвер/ТалТех“ занимает теперь последнее мест с 12 очками. Команда одержала четыре победы и потерпела 10 поражений. На шестое место поднялся клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, имея в активе 14 очков, пять побед и десять поражений.

Региональный чемпионат завершится 8 февраля, после чего начнется плей-офф. Победитель основного турнира выйдет напрямую в полуфинал, а в четвертьфиналах сыграют следующие пары: 2-е место против 7-го, 3-е против 6-го и 4-е против 5-го. Четвертьфиналы и полуфиналы будут проходить до двух побед.