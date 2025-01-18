18.01.2025, 16:01
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ одержал победу в южноэстонском дерби
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 18 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский „Бигбанк“ обыграл дома клуб „Выру Баррус“ со счетом 3:0 (28:26; 26:24; 25:21).
В лиге на первом месте находится тартуский „Бигбанк“ с 33 очками, „Пярну“ на втором месте с 31 очками, но у „Бигбанк“ сыграно на один матч меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, на четвертом — „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое место у рижского клуба „Робежсардсе“ с 16 очками, шестое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками, и на последнем месте с 11 очками находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса.
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