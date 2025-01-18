Другие виды
18.01.2025, 16:01

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ одержал победу в южноэстонском дерби

 
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 18 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский „Бигбанк“ обыграл дома клуб „Выру Баррус“ со счетом 3:0 (28:26; 26:24; 25:21).

В лиге на первом месте находится тартуский „Бигбанк“ с 33 очками, „Пярну“ на втором месте с 31 очками, но у „Бигбанк“ сыграно на один матч меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, на четвертом — „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое место у рижского клуба „Робежсардсе“ с 16 очками, шестое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками, и на последнем месте с 11 очками находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса.

Два предыдущих матча между командами выиграл тартуский „Бигбанк“ с результатами 3:0 и 3:1. В последний раз команда „Выру Баррус“ потерпела поражение от „Пярну“ со счетом 0:3, а тартуский „Бигбанк“ победил „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:0. Также „Выру Баррус“ проиграл Тарту в полуфинале Кубка Эстонии.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии