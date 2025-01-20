Эстонская компания с 30-летней историей сокращает почти всех сотрудников

О том, что выручка компании в 2024 году снизилась, говорят ее квартальные отчеты. Годового еще нет, но в 2023 году убыток фирмы составил 793 евро.

„Предприятие достигло своих оптимальных размеров, и его деятельность в перспективе не направлена ​​на расширение производственных мощностей или увеличение численности персонала. Наша цель – улучшение качества обслуживания, модернизация оборудования, повышение квалификации персонала, внедрение новых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, запуск в производство новых моделей“, – говорится в отчете за 2023 год.

Однако планы не сбылись. Всего оборот за 2024 год, если судить по квартальным данным, составил примерно 230 тысяч евро после 257 тысяч годом ранее. Количество работников за прошлый год уменьшилось с семи до шести. Теперь пяти из них тоже грозит сокращение, следует из уведомления Кассы по безработице.

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