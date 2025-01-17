Ведущий производитель продуктов питания в Эстонии сокращает работников

„Из-за подорожания сырья и повышения налогов прошлый год был сложным, эти факторы продолжают оказывать влияние и в этом году“, - отмечает Кааре. В связи с высокими ценами на продукты питания снизилась покупательнаая способность людей, что также привело к падению объемов продаж и производства Orkla.

„Эта ситуация обусловила реорганизацию работы на предприятиях Orkla Estonia и привела к сокращениями, в основном среди производственных работников“, - добавляет Кааре.

В 2023 году выручка от продажи продукции предприятия превысила 96 миллионов евро, а чистая прибыль составила немногим выше 1,5 миллиона евро. Годом ранее чистая прибыль превысили 5 миллионов.

По данным 2023 года в Orkla работали в среднем 535 человек.

Компания Orkla Eesti AS работает уже 20 лет, и ее основной деятельностью является производство и продажа шоколадных и сахарных кондитерских изделий, соков, готовых блюд и овощных консервов. Производство осуществляется в заводских зданиях в деревне Лехмья в волости Раэ (Харьюмаа) и в городе Пыльтсамаа.

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