Экономика
14.01.2025, 19:39

На фоне сокращений в ERR членам правления выплатили премии на сумму более 40 000 евро

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НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА: В ERR проводят сокращение расходов, но в то же время выплачивают премии членам правления.
НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА: В ERR проводят сокращение расходов, но в то же время выплачивают премии членам правления.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Хотя уже весной было известно, что Эстонскому национальному телерадиовещанию грозят сокращения, в апреле совет ERR принял решение вознаградить руководство за результативную работу в 2023 году премией в размере 43 518 евро, пишет Eesti Ekspress.

Поправка к бюджету показывает, что на статью расходов для выплат членам правления было выделено более 40 000 евро. Ровно такая же сумма была одновременно изъята из строки „общие расходы и резерв“ основного отдела. Таким образом, средняя премия каждого члена правления составила 8703 евро.

„Премия по итогам работы была выплачена всем членам правления в размере месячной зарплаты“, - подтвердила Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций ERR.

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