14.01.2025, 19:39
На фоне сокращений в ERR членам правления выплатили премии на сумму более 40 000 евро(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя уже весной было известно, что Эстонскому национальному телерадиовещанию грозят сокращения, в апреле совет ERR принял решение вознаградить руководство за результативную работу в 2023 году премией в размере 43 518 евро, пишет Eesti Ekspress.
Поправка к бюджету показывает, что на статью расходов для выплат членам правления было выделено более 40 000 евро. Ровно такая же сумма была одновременно изъята из строки „общие расходы и резерв“ основного отдела. Таким образом, средняя премия каждого члена правления составила 8703 евро.
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