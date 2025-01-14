На фоне сокращений в ERR членам правления выплатили премии на сумму более 40 000 евро

Поправка к бюджету показывает, что на статью расходов для выплат членам правления было выделено более 40 000 евро. Ровно такая же сумма была одновременно изъята из строки „общие расходы и резерв“ основного отдела. Таким образом, средняя премия каждого члена правления составила 8703 евро.