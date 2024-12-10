10.12.2024, 18:18
Финская компания по производству обуви сокращает в Эстонии всех сотрудников и закрывает предприятие(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания OÜ Aaltonen S&B, занимающаяся в Эстонии производством обуви, с нового года сократит всех сотрудников и прекратит свою деятельность. Компания производила обувь известного финского бренда.
Только в феврале этого года в издании "Ärileht“ вышла большая статья о компании Aaltonen, в которой тогдашний руководитель компании Хейки Мэдиссон заявил, что спрос на обувь намного превышает возможности производства компании.
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