Экономика
10.12.2024, 18:18

Финская компания по производству обуви сокращает в Эстонии всех сотрудников и закрывает предприятие

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Производство обуви в компании OÜ Aaltonen.
Производство обуви в компании OÜ Aaltonen.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Компания OÜ Aaltonen S&B, занимающаяся в Эстонии производством обуви, с нового года сократит всех сотрудников и прекратит свою деятельность. Компания производила обувь известного финского бренда.

Только в феврале этого года в издании "Ärileht“ вышла большая статья о компании Aaltonen, в которой тогдашний руководитель компании Хейки Мэдиссон заявил, что спрос на обувь намного превышает возможности производства компании.

Но даже тогда Мэдиссон реалистично смотрел на будущее компании и признавал, что не видит у нее долгих перспектив. „Этот праздник продлится недолго — последние два года на нас сильно повлияли“, - сказал он, имея в виду как высокие цены на электроэнергию, так и вызванные инфляцией скачки заработной платы.

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