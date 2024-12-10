Финская компания по производству обуви сокращает в Эстонии всех сотрудников и закрывает предприятие

Только в феврале этого года в издании "Ärileht“ вышла большая статья о компании Aaltonen, в которой тогдашний руководитель компании Хейки Мэдиссон заявил, что спрос на обувь намного превышает возможности производства компании.

Но даже тогда Мэдиссон реалистично смотрел на будущее компании и признавал, что не видит у нее долгих перспектив. „Этот праздник продлится недолго — последние два года на нас сильно повлияли“, - сказал он, имея в виду как высокие цены на электроэнергию, так и вызванные инфляцией скачки заработной платы.